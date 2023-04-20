حفلات العيد: «الهضبة وشيرين وتامر» خارج مصر.. و«قمر والعسيلي وسعد وهلال وسلطان» بالأندية

يشهد موسم عيد الفطر المبارك عدداً قليلاً من الأغنيات الجديدة مقارنة بالمقرر طرحها ترويجاً لـ8 أفلام سينمائية جديدة.

ويأتى على رأس الأغنيات والألبومات الجديدة، التى من المقرر إطلاقها مينى ألبوم غنائى للفنان عمرو مصطفى، بعنوان «مالوش زى»، وسيتضمن 6 أغنيات جديدة، حيث شوق «عمرو» جمهوره للألبوم، ونشر صورة له عبر إنستجرام وعلق، قائلاً: «عمرو مصطفى، مالوش زى، مينى ألبوم 2023 قريباً، هنعيّد مع بعض، كل سنة وانتو طيبين».

أما الفنان أحمد الفيشاوى، فمن المقرر أن يطرح فى أول أيام العيد أغنية «آسف ماما»، وهى التى يعود بها للغناء بعد فترة ابتعاد طويلة، بينما سيطرح الفنان محمد رمضان أغنيات فيلمه الجديد «هارلى»، ومن بينها أغنية «كم بيبى»، والتى ستكون ثانى الأغنيات الدعائية لفيلمه الجديد، كما سيطرح الفنان كريم محسن أغنيته الجديدة «يلا مع السلامة»، إضافة لأغنية الفنانة نانسى عجرم الجديدة، «شوجر دادى».

أما عن الحفلات تشهد القاهرة وعدد من المحافظات، سلسلة ضخمة من الحفلات الغنائية خلال عيد الفطر، والتى من المقرر أن تستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل، ويأتى على رأس تلك الحفلات التى من المقرر تنظيمها خلال العيد هى الحفلات الثمانى، التى سينظمها نادى وادى دجلة فى كافة فروعه، حيث ستشهد أولى ليالى العيد 8 حفلات فى أفرع النادى، فسيشدو الفنان أحمد سعد بفرع النادى بمنطقة النخيل، ومحمود العسيلى بفرع أكتوبر (2)، وبهاء سلطان بفرع اللوتس، والفنان مصطفى قمر بفرع النادى بمنطقة المعادى، وإيهاب توفيق بفرع أكتوبر (1)، وحمادة هلال بفرع النادى بأسيوط، والفنان الشاب «مسلم» بفرع شيراتون، والنجمة اللبنانية نيكول سابا بفرع النادى بالإسكندرية.

أما عن الفنانين المصريين المغردين خارج القاهرة، فستعود «شيرين»، للواجهة من جديد بالغناء فى دولة الإمارات وبالتحديد إمارة دبى مع شركة مونتس، التى ستنظم أولى حفلاتها الغنائية فى 28 أبريل، وهى الحفلة التى من المقرر أن تشدو فيها أيضاً بأغنية جديدة من أغنيات ألبومها الذى سلمته للمحكمة فى القاهرة لصالح شركة روتانا.

حددت الشركة المنفذة لحفل شيرين عبدالوهاب أسعار تذاكر، والتى قُسمت إلى فئات: «الفئة الأولى 21700 جنيه، الثانية 9550، الثالثة 6026، الرابعة 3399، الخامسة 2564، السادسة 1699».

وفى نفس اليوم، سيشدو الفنان عمرو دياب فى مدينة جدة تحت تنظيم شركة بنش مارك، وهو الحفل الأول له بعد فترة غياب دامت ما يقرب من شهرين من إحياء الحفلات.

وأعلن الفنان تامر حسنى إحياء حفل عيد الفطر 22 أبريل فى قطر، وكتب فى منشور عبر «إنستجرام»: «احتفلوا بالعيد فى قطر بمسرح المياسة بمركز قطر للمؤتمرات.. مستنيكم»، كما تسكون هيفاء وهبى، على موعد كذلك مع حفل غنائى أولى أيام العيد، حيث تحيى حفلاً غنائياً بالعاصمة الإماراتية أبوظبى، وبالترويج للحفل عبر حسابها على «إنستجرام»، وذلك تحسباً لمشكلات فيلمها الجديد «رمسيس باريس»، الذى حتى الآن لم يتحدد بعد عرضه من عدمه نظراً لصدور حكم بإيقاف عرضه بسبب مشكلات إنتاجية.