يحيى وكنوز 2 الحلقة 29.. يحيى يطلب المساعدة للحصول على بردية الحياة

بعدما شهد مسلسل يحيى وكنوز 2 الحلقة 28، تنفيذ يحيى ووالده ووالدته وسينو، رحلة إلى قبة الهواء، من أجل الاطلاع على غرفة الدفن التي وجد فيها الدكتور عجيب البردية، فقد بدأت الحلقة الـ29 من المسلسل بحديث يحيى مع أحد قدماء المصريين وطلب منه مساعدته في الحصول على باقي البردية.

خلال حوار يحيى مع الشخص أخبره أنه يسعى للحصول على بردية الحياة، وحينها أخبره بأنه شخص من المستقبل وقد عاد للماضي مرة أخرى للحصول على بردية الحياة من أجل تغيير المستقبل وحتى لا تتضرر الآثار التي سيتركونها مستقبلا، ليرد عليه بقوله: «الحكم على الناس مش حاجة سهلة، وأنا هديك فرصة تثبت كلامك».

مواعيد عرض يحيى وكنوز

وتعرض قناة «dmc» مسلسل يحيى وكنوز 2 يوميًا فى تمام الساعة 6:15 مساءً، ويعاد فى تمام الساعة الـ7:30 من صباح اليوم التالى، كما يعرض المسلسل على قناة «dmc دراما» في تمام الساعة 10:30 مساءً ويعاد أيضًا فى الـ 1:30 من ظهر اليوم التالى، ويعرض أيضًا على منصة «Watch IT».

يحيى وكنوز والأطفال

والمسلسل موجه للأطفال، ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو من بطولة أصوات عدد من النجوم من بينهم خالد سليم وعصام السقا وأحمد العوضى وأحمد صلاح حسنى ومحمد ثروت وإسلام جمال.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عرض المسلسل مدعومًا بلغة الإشارة حتى يستطيع المشاهدين من أصحاب الهمم مشاهدة المسلسل.