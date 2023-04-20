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مسلسل يحيى وكنوز 2 الحلقة 28.. غضب الدكتور عجيب بسبب تسليم التمثال

كتب:

شريف سليمان
05:57 ص | الخميس 20 أبريل 2023
يحيي

يحيي

شهد مسلسل يحيي وكنوز الحلقة 28، تسليم يحيى التمثال والبرديات، حيث ذهب إلى المسؤول رفقة والده، مؤكدا أنه تعلم هذا الأمر من والده، ليوجه الشكر له، ويكرمه.

مسلسل يحيى وكنوز 2 الحلقة 28  

الدكتور عجيب غضب من يحيى بسبب تصرفه، وتوعده بأنه سيرد عليه، وحاول أن يعرف ما يفكر فيه يحيى، حتى يستطيع الرد على ما فعله.

مواعيد عرض يحيى وكنوز

وتعرض قناة «dmc» مسلسل يحيى وكنوز 2 يوميًا فى تمام الساعة 6:15 مساءً، ويعاد فى تمام الساعة الـ7:30 من صباح اليوم التالى، كما يعرض المسلسل على قناة «dmc دراما» في تمام الساعة 10:30 مساءً، ويعاد أيضًا في الـ1:30 من ظهر اليوم التالى، ويعرض أيضًا على منصة «Watch IT».

يحيى وكنوز والأطفال

والمسلسل موجه للأطفال، ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو من بطولة أصوات عدد من النجوم من بينهم خالد سليم وعصام السقا وأحمد العوضى وأحمد صلاح حسنى ومحمد ثروت وإسلام جمال.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عرض المسلسل مدعومًا بلغة الإشارة حتى يستطيع المشاهدين من أصحاب الهمم مشاهدة المسلسل.

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بقلم شريف سليمان