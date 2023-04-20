مسلسل يحيى وكنوز 2 الحلقة 28.. مازن غير مصدق مشاركته في المسرحية

أبدى مازن تعجبه الكبير، بعدما شارك في المسرحية التي شهدها مسلسل يحيى وكنوز 2 الحلقة 28، الذي يعرض على قناة دي إم سي، وتقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للأطفال.

مسلسل يحيى وكنوز 2 الحلقة 28

وشارك مازن في المسرحية رفقة كنوز، حيث جسد شخصية كاهن، وقال: «معقولة أنا مثلت قدام الناس دي كلها من غير ما أخاف أو أغلط أو استخبى».

ورد عليه يحيى قائلا: «عندما وثقت في قدراتك أظهرت مواهبك للناس»، أما كنوز، فقالت: «كنت خائفة من الدور، ولكن عندما رأيت الجمهور واندمجت شعرت بأن هذه المسرحية ستكون رائعة وتعجب الناس».

مواعيد عرض يحيى وكنوز

وتعرض قناة «dmc» مسلسل يحيى وكنوز 2 يوميًا فى تمام الساعة 6:15 مساءً، ويعاد فى تمام الساعة الـ 7:30 من صباح اليوم التالى، كما يعرض المسلسل على قناة «dmc دراما» في تمام الساعة 10:30 مساءً ويعاد أيضًا فى الـ 1:30 من ظهر اليوم التالى، ويعرض أيضًا على منصة «Watch IT».

يحيى وكنوز والأطفال

والمسلسل موجه للأطفال، ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو من بطولة أصوات عدد من النجوم من بينهم خالد سليم وعصام السقا وأحمد العوضى وأحمد صلاح حسنى ومحمد ثروت وإسلام جمال.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عرض المسلسل مدعومًا بلغة الإشارة حتى يستطيع المشاهدين من أصحاب الهمم مشاهدة المسلسل.