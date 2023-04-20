مسلسل يحيى وكنوز 2 الحلقة 28.. رحلة «يحيى» من أجل البحث عن البردية

شهد مسلسل يحيى وكنوز 2 الحلقة 28، تنفيذ يحيى ووالده ووالدته وسينو، رحلة إلى قبة الهواء، من أجل الاطلاع على غرفة الدفن التي وجد فيها الدكتور عجيب البردية.

مسلسل يحيى وكنوز 2 الحلقة 28

وقال سينو: «نحن الآن في غرفة شخص من كبار رجال القصر الذين عاشوا في زمن آخر ملوك الأسرة 30 في مصر القديمة، وكان لها دور كبير في تقبل شعب كيمت حكم الإسكندر الأكبر عن طريق حيلة ذكية».

مواعيد عرض يحيى وكنوز

وتعرض قناة «dmc» مسلسل يحيى وكنوز 2 يوميًا فى تمام الساعة 6:15 مساءً، ويعاد فى تمام الساعة الـ7:30 من صباح اليوم التالى، كما يعرض المسلسل على قناة «dmc دراما» في تمام الساعة 10:30 مساءً ويعاد أيضًا فى الـ 1:30 من ظهر اليوم التالى، ويعرض أيضًا على منصة «Watch IT».

يحيى وكنوز والأطفال

والمسلسل موجه للأطفال، ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو من بطولة أصوات عدد من النجوم من بينهم خالد سليم وعصام السقا وأحمد العوضى وأحمد صلاح حسنى ومحمد ثروت وإسلام جمال.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عرض المسلسل مدعومًا بلغة الإشارة حتى يستطيع المشاهدين من أصحاب الهمم مشاهدة المسلسل.