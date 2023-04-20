يحيى وكنوز 2 الحلقة 29.. الملك مرنبتاح ينقذ يحيى

بدأت الحلقة الـ29 من مسلسل يحيى وكنوز 2 بسعي يحيى لمقابلة الملك مرنبتاح لمعرفة مكان باقي البردية، حتى أخبره أحد الأشخاص من قدماء المصريين أن مقابلة الملك مرنبتاح سيعقبها أذية له وذلك لأن الملك مرنبتاح لن يصدق قوله فيما جاء إليه من أجل تغيير المستقبل، وانتهيا على أن يذهب يحيى وحيدا لمقابلة الملك مرنبتاح حتى يطمئن له.

بعدما قابل يحيى الملك مرنبتاح حتى أخبره بأنه يسعى للحصول على بردية الحياة والموجودة في مكان مدفنه في مقابر النبلاء بالأقصر، حتى أخبره الملك أنه لم يقم بكتابه أي بردية، كما أنه شك في أن يكون أحد أعوان الملك السابق له وقد جاء إليه من أجل إنهاء فترة حكمة والانتقام منه، وحينها دارت مشادة بين الملك مرنبتاح وأحد الأشخاص الذي تحول وجه إلى أسد وبدآ في معركة حسمها الملك بالفوز.

مواعيد عرض يحيى وكنوز

وتعرض قناة «dmc» مسلسل يحيى وكنوز 2 يوميًا فى تمام الساعة 6:15 مساءً، ويعاد فى تمام الساعة الـ7:30 من صباح اليوم التالى، كما يعرض المسلسل على قناة «dmc دراما» في تمام الساعة 10:30 مساءً ويعاد أيضًا فى الـ 1:30 من ظهر اليوم التالى، ويعرض أيضًا على منصة «Watch IT».

يحيى وكنوز والأطفال

والمسلسل موجه للأطفال، ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو من بطولة أصوات عدد من النجوم من بينهم خالد سليم وعصام السقا وأحمد العوضى وأحمد صلاح حسنى ومحمد ثروت وإسلام جمال.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عرض المسلسل مدعومًا بلغة الإشارة حتى يستطيع المشاهدين من أصحاب الهمم مشاهدة المسلسل.