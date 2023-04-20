يحيى وكنوز 2 الحلقة 29.. يحيى يقابل الملك مرنبتاح للمرة الأولى

بدأت الحلقة الـ29 من مسلسل يحيى وكنوز 2 بنجاح يحيى في مساعدة أوزيس في إعادة جثمان أوزوريس مرة أخرى، حيث قال سيمو لأحد الأشخاص في المسلسل: «بعد ما يحيى ساعد أيزيس ترجع تابوت أوزوريس للأسف سيبتي عرف وقرر يقضي على أوزوريس تماما، ويحيى بخير وقرر يساعد أيزيس لثاني مرة بعد ما ست الشرير قرر يقسم أوزوريس لـ42 قطعة».

وتوالت أحداث المسلسل حتى أكد الكاهن ليحيى أنه نجح في اني يعيش تاريخ ساعد في تغيير مستقبل قدماء المصريين للأفضل، حتى رد عليه يحيى بقوله: «ولسه يا سيادة الكاهن المستقبل شايل لينا حجات كتير، وأنا اتعلمت أن الخير مهما طال الزمن هو اللي هيفضل وينتصر على الشر».

مواعيد عرض يحيى وكنوز

وتعرض قناة «dmc» مسلسل يحيى وكنوز 2 يوميًا فى تمام الساعة 6:15 مساءً، ويعاد فى تمام الساعة الـ7:30 من صباح اليوم التالى، كما يعرض المسلسل على قناة «dmc دراما» في تمام الساعة 10:30 مساءً ويعاد أيضًا فى الـ 1:30 من ظهر اليوم التالى، ويعرض أيضًا على منصة «Watch IT».

يحيى وكنوز والأطفال

والمسلسل موجه للأطفال، ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو من بطولة أصوات عدد من النجوم من بينهم خالد سليم وعصام السقا وأحمد العوضى وأحمد صلاح حسنى ومحمد ثروت وإسلام جمال.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عرض المسلسل مدعومًا بلغة الإشارة حتى يستطيع المشاهدين من أصحاب الهمم مشاهدة المسلسل.