سوق الكانتو الحلقة 29.. علوان وعائلته اتسرقوا من عائلة القماش

واصلت الحلقة الـ29 من مسلسل سوق الكانتو للفنان النجم أمير كرارة والذى يعرض خلال شهر رمضان عبر قنوات dmc إثارة ومتعة، وذلك بأحداث غير متوقعة شهدتها حلقة اليوم.

ونشرت قناة سينرجى عبر حسابها الرسمي على موقع الفيديوهات يوتيوب، مقطع فيديو من الحلقة الجديدة التي جرى إذاعتها اليوم، بعنوان: «مفاجأة غير متوقعة.. علوان وعائلته هما اللي اتسرقوا من عائلة القماش».

موعد عرض مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو، أحد مسلسلات الشركة المتحدة المنافسة في رمضان 2023، ومن بطولة أمير كرارة ويُعرض يوميًا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساءً، بينما تأتي الإعادة الأولى الساعة 2 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 1 مساءً، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

فريق عمل مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أمير كرارة، ومي عز الدين، وفتحي عبد الوهاب، وأحمد صلاح حسنو، ومها نصار، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وشيرين، وتامر نبيل، وثراء جبيل، وسلوى عثمان، وضياء عبد الخالق، وأحمد التهامي، وشريف إدريس وعدد آخر من الفنانين.