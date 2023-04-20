مسلسل سوق الكانتو الحلقة 28.. فاطمة تروي لشيخ مشكلتها مع زوجها

شهد مسلسل سوق الكانتو الحلقة 28 للفنان أمير كرارة والفنانة مي عز الدين، أحداثا مثيرة، حيث ذهبت فاطمة، التي تؤدي دورها مها نصار وهي زوجة رشاد «فتحي عبد الوهاب»، إلى أحد الشيوخ لتروي له مشكلتها مع زوجها.

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 28

قالت فاطمة للشيخ، إنها تزوجت من «رشاد» منذ فترة قليلة، ولم يمر كثيرًا على زواجهما، لكنها تشعر دائما بأن رشاد بعيدا عنها، وأنه لا يحبها، رغم كل ما بذلته من جهد حتى تجعله يحبها.

موعد عرض مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو، أحد مسلسلات الشركة المتحدة المنافسة في رمضان 2023، ومن بطولة أمير كرارة ويُعرض يوميًا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساءً، بينما تأتي الإعادة الأولى الساعة 2 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 1 مساءً، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

فريق عمل مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أمير كرارة، ومي عز الدين، وفتحي عبد الوهاب، وأحمد صلاح حسنو، ومها نصار، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وشيرين، وتامر نبيل، وثراء جبيل، وسلوى عثمان، وضياء عبد الخالق، وأحمد التهامي، وشريف إدريس وعدد آخر من الفنانين.