سوق الكانتو الحلقة 29.. أمير كرارة يسعى للوصول إلى عائلة علوان

واصلت الحلقة الـ29 من مسلسل سوق الكانتو للفنان أمير كرارة والذي يعرض خلال شهر رمضان عبر قنوات dmc إثارة ومتعة، وذلك بعدما عرف طه القماش أن جده هو من خان الأمانة بعدما قام بشراء أحد المحال التجارية من عائلة علوان بنصف سعرها، وذلك خلال لقاء جمعه بأحد أصدقاء جده القدامى.

وفي أعقاب ذلك، طلب طه القماش من صديق جده أن يوصله بعائلة علوان، حتى أخبره الرجل أنه يعرف مكانهم وأنه سيرشده ليذهب إليهم، قائلا له: «أنا أعرف مكانهم لأني حبيت بنته بس مجاش نصيب، أصله مات بقهرته على تجارته اللي راحت، وهي اتجوزت ابن عمها وماتت وهي بتولد وسابت عيل صغير في الدنيا متلطم في الشوارع مش لاقي حته يبات فيها».

موعد عرض مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو، أحد مسلسلات الشركة المتحدة المنافسة في رمضان 2023، ومن بطولة أمير كرارة ويُعرض يوميًا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساءً، بينما تأتي الإعادة الأولى الساعة 2 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 1 مساءً، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

فريق عمل مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أمير كرارة، ومي عز الدين، وفتحي عبد الوهاب، وأحمد صلاح حسنو، ومها نصار، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وشيرين، وتامر نبيل، وثراء جبيل، وسلوى عثمان، وضياء عبد الخالق، وأحمد التهامي، وشريف إدريس وعدد آخر من الفنانين.