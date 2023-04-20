ساعات قليلة تفصلنا عن إقامة صلاة عيد الفطر المبارك 2023، وغدا الجمعة 21 أبريل هو موعد صلاة عيد الفطر 2023 في القاهرة والجيزة وجميع المحافظات، وتبدأ صلاة عيد الفطر في المدن والمحافظات من بعد الساعة الخامسة صباحا باختلاف توقيت بواقع دقائق من مدينة لأخرى بمحافظات مصر.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في القاهرة والجيزة وجميع المحافظات

تستعرض «الوطن» موعد صلاة عيد الفطر 2023 محافظة الشرقية والقاهرة والمحافظات الأخرى وفق بيان هيئة المساحة المصرية الذي أعلنت عن موعد صلاة العيد في تمام الساعة 5:46 بمدينة الزقازيق، فيما يكون موعد صلاة العيد 2023 بالقاهرة في تمام الساعة 5:47 صباحا، كما أن مديرية الأوقاف بالشرقية حددت نحو 5549 مسجدا وساحة في أنحاء المحافظة لصلاة العيد.

توقيت صلاة العيد الفطر 2023:

وأشارت وزارة الأوقاف وفق بيان هيئة المساحة المصرية إلى أن توقيت صلاة العيد الفطر 2023 تحين في يوم الجمعة 21 ابريل الجاري، وذلك في كل محافظات الجمهورية، ويختلف توقيت صلاة العيد الفطر 2023 من مدينة لآخرى بفارق دقائق معدودة، حيث يتغير توقيت صلاة العيد الفطر 2023 في محافظات الشمال عن محافظات الجنوب وكذلك محافظات الجمهورية عامة.

صيغ تكبيرات عيد الفطر

ويتخلل الوقت تكبيرات العيد الفطر 2023 إذ يردد المسلمون تكبيرات العيد الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، نصر عبده وأعز جنده ونصر الآحزاب، تلك التكبيرات يرددها المصلون قبل صلاة العيد الفطر2023 وبعد الصلاة وخلال أيام العيد، وأكدت مديريات الأوقاف على أن مدة خطبة عيد الفطر المبارك 2023 تكون 10 دقائق.

موعد تكبيرات صلاة العيد الفطر 2023

يحين موعد بدء تكبيرات صلاة العيد الفطر 2023 في مدن ومحافظات مصر من بعد الساعة الخامسة صباحا، ففي القاهرة موعد بدء تكبيرات صلاة عيد الفطر 2023 في تمام الساعة 5:47، بينما في الشرقية يحين موعد بدء تكبيرات العيد الفطر 2023 الساعة 5:46، وفي مدينة الطور موعد تكبيرات عيد الفطر 2023 5:40 صباحا.

خطبة عيد الفطر 2023

أعلنت وزارة الأوقاف وأصدرت تعليمات لجميع المديريات للالتزام بتوقيت الخطبة، مشيرة إلى أن خطبة عيد الفطر 2023 بالمحافظات لا تتخطى 10 دقائق، وبعدها تقام صلاة عيد الفطر 2023، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والتأكيد على اصطحاب الأطفال مع الحرص التام على اصطحاب الألعاب النارية وغيرها.