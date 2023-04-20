موعد صلاة عيد الفطر 2023 وعدد الساحات والمساجد بالمدن

استعدت وزارة الأوقاف بكامل تجهيزاتها واستعداداها لتجهيز ساحات ومساجد صلاة العيد 2023 بالتنسيق مع مديريات المحافظات والجهات المعنية بكل محافظة، انتظارا لموعد صلاة عيد الفطر 2023 وأماكنها في المساجد والساحات في المدن والمحافظات.

وتستعرض «الوطن» خلال سطور التقرير التالية موعد صلاة عيد الفطر 2023 وأماكنها في الساحات لجميع المدن وفقا لبيان هيئة المساحة ومجلس الوزراء حسب ما جاءت به حسابات معهد البحوث الجيوفيزيقية وحسابات خطوط الطول والعرض، وتختلف موعد صلاة العيد 2023 من مدينة لآخرى بواقع دقائق تزيد أوتقل من مدينة لأخرى

موعد صلاة عيد الفطر 2023 وعدد الساحات والمساجد بالمد

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في الأقصر الساعة 5:47 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في سوهاج الساعة 5:49 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في أسوان 5:47 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في الزقازيق 5:46.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في كفر الشيخ الساعة 5:47 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في الطور الساعة 5:40 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في السويس الساعة 5:42 صباحًا.

-موعد صلاة عيد الفطر 2023 في العريش الساعة 5:36 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في شرم الشيخ الساعة 5:38 صباحًا.

-موعد صلاة عيد الفطر 2023 في البحيرة الساعة 5:49 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في الزقازيق الساعة 5:46 صباحًا.

-موعد صلاة عيد الفطر 2023 في طابا الساعة 5:33 صباحًا.

-موعد صلاة عيد الفطر 2023 البحر الأحمر الساعة 5:40 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في سانت كاترين الساعة 5:38 صباحًا.

-موعد صلاة عيد الفطر 2023 في القليوبية الساعة 5:47 صباحًا.

-موعد صلاة عيد الفطر 2023 في شبين الكوم الساعة 5:48 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في المنصورة الساعة 5:46 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 في بورسعيد الساعة 5:42 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 في طنطا الساعة 5:47 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 وعدد الساحات بالمدن

وأعلنت مديريات الأوقاف بمحافظات مصر عن الالتزام بموعد صلاة عيد الفطر 2023 وعدد ساحات والمساجد بالمدن وأشارت إلى ضوابط إقامة صلاة عيد الفطر 2023 في المدن بالمحافظات وهو الالتزام بالإجراءات الوقائية والتأكيد على عدم استخدام الألعاب النارية والسماح باصطحاب الأطفال للصلاة وتنظيف المساجد والساحات قبل العيد، وتتخطى أعداد المساجد والساحات في عواصم المحافظات والقرى والمراكز مئات الساحات والمساجد المخصصة لإقامة صلاة عيد الفطر 2023.