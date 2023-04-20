ضرب نار الحلقة 29.. جابر يعرض الزواج مرة أخرى من مهرة

بعدما انتهت الحلقة الـ 28 من مسلسل ضرب نار للفنان أحمد العوضي والفنانة ياسمين عبدالعزيز والتي تناولت الكثير من الأحداث المثيرة، وتصالحت مهرة وسحر، ونجحا في تجاوز الخلاف الذي نشب بينهما، وقالت مهرة لصديقتها إنها تخشى من رد فعل زيدان بعد طلاقهما، فقد بدأت الحلقة الـ29 من المسلسل بتحضير جابر مفاجأة لمهرة ولا في الخيال، لترد عليه بقولها: «بحبك يا جابر يا حب عمري، أنا مش عايزة حاجة من الدنيا غيرك أنت وبس».

ومع توالي أحداث المسلسل طلب منها جابر الكوماندا الزواج مرة أخرى خاصة وبعد انتهاء فترة عدتها من زوجها السابق زيدان والذي يلعب دوره الفنان ماجد المصري، لترد عليه بقولها: «إيه ده أصبر على مهرة يا جابر، عايزه أبقي 100 على 100 وأروق نفسي، أنت مستعجل على أية، محدش يقدر يفرق بينا».

موعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة ON

أما عن موعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة أون فالإعادة الأولى الساعة 1:45 صباح اليوم التالي، بينما الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحًا حصريًا عبر قناة On والعرض الأول يكون في تمام الساعة الـ10 مساءً، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

فريق العمل بمسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار من بطولة أحمد العوضي، ياسمين عبدالعزيز، ماجد المصري، هدى الإتربي، سهير المرشدي، دنيا المصري، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبدالله، تيسير عبدالعزيز، تامر مجدي وآخرين، ومن تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري وإنتاج شركة سينرجي.