سوق الكانتو الحلقة 29.. أمير كرارة يعرف خيانة جده لعلوان وعائلته

دارت أحداث الحلقة الـ29 من مسلسل سوق الكانتو للفنان أمير كرارة بحديث طه القماش مع أحد التجار زملاء جده الراحل حول حقيقة ما تركه له جده، حتى رد عليه صاحب جده بقوله: «الحاج اللي كنا شغالين معاه كان راجل أمين أوي، وأداله مبلغ كبير وقاله يروح يساعد بيه راجل مديون في سوق القماش، ومن ساعتها حسانين راح مشوار ومجاش تاني».

واستكمل الرجل حديثه: «عرفنا بعد كده أنه اشترى الدكان من التاجر المديون ده وناس قالوا أنه خان الأمانة وبدل ما يرجع الحاجة لصحابها استغل ضيقته واشترى منه المحل بنص ثمنه لنفسه»، ليسأله طه القماش: «مين ده اللي خان الأمانة، مانت عارف أن جدي راجل بتاع ربنا وبيحب الخير للناس كلها، حتة لو الناس كلها قالت الكلام ده، أنت أزاي تصدق الكلام ده؟»، ليعاود الرجل حديثه: «أنا كنت أعرفه وهو شاب صغير لسه جاي من الصعيد بطوله، لكن أنت بتكلمني عن جدك الرجل الكبرة البركة اللي ربنا مديله الخير كله».

موعد عرض مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو، أحد مسلسلات الشركة المتحدة المنافسة في رمضان 2023، ومن بطولة أمير كرارة ويُعرض يوميًا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساءً، بينما تأتي الإعادة الأولى الساعة 2 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 1 مساءً، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

فريق عمل مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أمير كرارة، ومي عز الدين، وفتحي عبد الوهاب، وأحمد صلاح حسنو، ومها نصار، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وشيرين، وتامر نبيل، وثراء جبيل، وسلوى عثمان، وضياء عبد الخالق، وأحمد التهامي، وشريف إدريس وعدد آخر من الفنانين.