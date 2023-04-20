هالة صدقي وأولادها ضيوف «معكم منى الشاذلي» ثاني أيام العيد

يستضيف برنامج معكم منى الشاذلي، الفنانة الكبيرة هالة صدقي، ثاني أيام عيد الفطر المبارك، بعد النجاح الكبير الذي حققته في دور «صفصف» بمسلسل جعفر العمدة، خلال موسم رمضان 2023.

وحضر إلى الاستوديو مع هالة صدقي نجليها مريم وسامو، حيث أضافا للقاء روحاً جميلة تفاعل معها الجمهور طوال الحلقة، خاصة بعد أن تحدثا عن الأمور المشتركة بين «صفصف» وشخصية هالة صدقي الحقيقية، بالإضافة إلى الحماس الكبير بينهم في الألعاب الترفيهية التي تضمنها اللقاء.

وتحكي هالة صدقي عن بداية كتابة شخصية الحاجة وصيفة، والنقاط المهمة التي كانت أساس الشخصية، وكذلك التحضير لها وكواليس التصوير وعلاقاتها بباقي نجمات ونجوم المسلسل أثناء التصوير، والتي انعكست على الأداء على الشاشة، ورد فعل الجمهور بعد عرض المسلسل.

كما تتحدث هالة صدقي، عن سبب تفكيرها في الاعتزال قبل عام من عرض مسلسل جعفر العمدة، وكيف تغيّر قرارها بعد ذلك، ثم مخاوفها من الأدوار التي ستقدمها بعد دور صفية.

وتتحدث هالة صدقي عن الأمور التي تشبه فيها شخصية صفصف في حياتها الحقيقية، بالإضافة إلى اختيار المفردات واللزمات الخاصة بالدور، والتي جاء بعضها أثناء التصوير، كما تحكي عن قصتها مع السباحة التي تمارسها بشكل يومي منذ سنوات طويلة وحتى الآن.