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ضبط شخص اعتدى على أحد المواطنين باستخدام كلب في الإسكندرية

كتب:

محمد بركات
12:55 ص | الجمعة 21 أبريل 2023
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

علقت وزارة الداخلية، على تداول مقطع فيديو عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» متضمناً قيام شخص بالتعدي على آخر بالضرب وتعريضه للعقر بواسطة «كلب» كان بحوزته بمنطقة سبورتنج بالإسكندرية.

وأكدت الوزارة، أنه بالفحص وباستدعاء المجنى عليه (مقيم بالإسكندرية) حضر وتبين وجود إصابات به وقرر أنه أثناء سيره بالطريق العام بالمنطقة المشار إليها، قام أحد الأشخاص باستيقافه واتهامه بسرقته، والتعدي عليه بالضرب وتحريض الكلب الذي كان بصحبته بعقره مما أدى إلى إصابته المشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكب الواقعة وتبين أن (له معلومات جنائية) وبصحبته الكلب، وأقر بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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