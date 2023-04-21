ضبط قائد سيارة ملاكي صدم شابا في ميدان سفنكس بالجيزة

أكدت وزارة الداخلية، أنه بعد رصد ما تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» متضمناً قيام قائد سيارة ملاكي بصدم شاب حال تواجده (بميدان سفنكس بالجيزة) مُحدثاً إصابته وهروبه، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مالك السيارة، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق، وقرر بقيامه بتأجير السيارة لـ«طالب - مقيم بدائرة القسم».

وجرى ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأقر بأنه توجه صحبة المصاب إلى المستشفى وخشية من مسائلته قانونياً قام بترك المستشفى وانصرف.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.