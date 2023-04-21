مصالح حكومية تعمل في عيد الفطر بالمحافظات.. بينها البريد والمستشفيات

يحتفل اليوم الجمعة المسلمون بعيد الفطر 2023 المبارك، بالعديد من الطقوس متها صلاة عيد الفطر 2023 في المساجد والساحات التي خصصتها مديريات الأوقاف بكل محافظة، ارتداء الملابس الجديدة وتوزيع البالونات والعيدية الحلوى، وتبادل التهاني والزيارات، خلال العيد، حيث منح الموظفين والعاملين بالقطاع العام والقطاع الخاص عدة أيام إجازة عيد الفطر المبارك.

وتمتد إجازة عيد الفطر المبارك التي حددها مجلس الوزراء حتى يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل الجاري للقطاع العام، بينما لا تحصل عدة قطاعات حكومية على إجازة عيد الفطر ويتم التناوب على العمل بها خلال هذه الفترة، لتسيير أعمال المواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

خريطة المصالح الحكومية التي تعمل خلال العيد بالمحافظات

وتنشر «الوطن» خريطة المصالح الحكومية التي تعمل خلال العيد بالمحافظات لتسيير أعمال المواطنين وعدم تعطيها خلال إجازة العيد،

- حددت هيئة البريد المصري 300 مكتب بريد بالمحافظات يعمل خلال الاجازة ويقدم كل خدمات البريد المصري، وتفتح أبوابها خلال الفترة الصباحية.

- المستشفيات العامة الجامعية، يعمل الطاقم الطبي بها والتمريض التناوب خلال اجازة عيد الفطر المبارك.

- أفراد الأمن بشركات الأمن على المصالح الحكومية و الهيئات لحراستها.

- الوحدات المحلية بالمراكز والأحياء بمحافظات مصر لتقديم أعمالها خلال الاجازة.

- وحدة الطب البيطري بالمحافظات

- غرف العمليات التابعة لديوان عام المحافظات.

- مركز شحن شركات المياه بالمحافظات المختلفة.

إجازة عيد الفطر 2023

وتحدد بعض الهيئات مكافأة للعاملين بها خلال فترة الإجازات، أو يتم التناوب على العمل الإجازة وفقا لفترة العمل، بينما يحصل العاملين على يوم راحة او عطلة مقابل يوم العمل، وفقا للائحة العمل بكل مؤسسة خدمية.