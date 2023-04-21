اشتعال النيران في قارب صيد روسي قبالة سواحل كوريا الجنوبية

أعلن خفر السواحل الكوري الجنوبي، اندلاع النيران في قارب صيد روسي جميع أفراد طاقمه روس، على متنه 25 شخصًا قبالة سواحل مدينة أولسان جنوب شرق البلاد، مشيرا إصابة شخصين اثنين بجروح طفيفة، وفقدان 4 أشخاص، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

إنقاذ 21 شخصًا من طاقم قارب صيد روسي

وأرسل خفر السواحل الكوري الجنوبي قوارب إنقاذ إلى مكان الحادث، فيما أنقذ 21 شخصًا.

وقال مسؤولو خفر السواحل الكوري الجنوبي، إن حادث اندلاع النيران في قارب الصيد الروسي، وقع في ساعة مبكرة من صباح الجمعة بالتوقيت المحلي.

وكانت السفينة التي تزن 769 طنًا وتحمل 100 طن من المأكولات البحرية في المياه قبالة أولسان، على بعد حوالي 300 كيلومتر جنوب شرق العاصمة الكورية الجنوبية «سول» ، متجهة نحو روسيا، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.