الشبكة الوطنية للطوارئ تحذر من رياح على الإسماعيلية في طقس أول أيام العيد 

حذرت الشبكة الوطنية للطوارئ بمنطقة القناة وسيناء المواطنين من نشاط للرياح اليوم الجمعة، أول أيام عيد الفطر المبارك بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة، وتغير حالة الطقس في بعض المحافظات.

وقال بيان للشبكة الوطنية للطوارئ إن طقس اليوم مائل للبرودة في الساعات الأولى من الصباح، وتبقى الأجواء مائلة للحرارة نهارًا على معظم الأنحاء ومن المتوقع أن تنشط الرياح على كافة أنحاء المدينة.

تحذيرات الشبكة الوطنية المواطنين

وحذرت الشبكة الوطنية للطوارئ في مدن القناة وسيناء للمواطنين بضرورة ارتداء الملابس الخريفية في الصباح الباكر وفي الليل وعدم التخفيف وارتداء الملابس الصيفية لعدم التعرض لنزلات البرد.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يكون طقس الجمعة، مائل للبرودة صباحاً، مائل للحرارة نهاراً، مائل للبرودة ليلاً على محافظة الإسماعيلية.

وقال بيان هيئة الأرصاد الجوية المنشور علي الصفحة الرسمية للهيئة علي فيس بوك أن درجات الحرارة المتوقعة غداً العظمى 27 والصغرى و16 درجة مئوية للصغرى.

طوارئ في الإسماعيلية

وشهدت محافظة الإسماعيلية رفع حالة الطوارئ في كافة المديريات الخدمية، بالتزامن مع بدء إجازة عيد الفطر المبارك اليوم الجمعة مع متابعة الشبكة الوطنية لكافة مواقف السيارات والحركة المرورية للمحافظة.