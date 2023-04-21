هبوط أرضي بقرية في الإسماعيلية وفرض كردون حوله

شهدت قرية الواصفية في محافظة الإسماعيلية، هبوط أرضي أمس الخميس في أحد الشوارع الرئيسية في القرية، دون وقوع أي إصابات أو حوادث جراء الأمر.

وتلقت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، بلاغ استغاثة من أحد المواطنين، يفيد حدوث هبوط أرضى بقرية الواصفية نطاق مركز ومدينة أبو صوير، فيما وجه اللواء أركان حرب شريف بشارة محافظ الإسماعيلية بالتعامل السريع مع كافة الأزمات التي تقع بنطاق المحافظة والعمل على حلها في أسرع وقت.

فرض كردون حول مكان الهبوط

ونسقت الشبكة الوطنية للطوارئ مع مديرية الطرق والنقل، للمعاينة ووضع أنسب الحلول العلمية، كما تم التنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة، والوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو صوير، ورئيس قرية الواصفية لتأمين مكان الهبوط.

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ، إنه جرى عمل معالجة سريعة للهبوط وتحويل مياه الصرف خارج المسار لحين إصلاحه نهائيًا لوقف الهبوط حفاظًا على منازل الأهالي، وتأمين مكان العمل بإجراءات الأمن والسلامة المهنية لتلافي وقوع أي حوادث.

طوارئ في الإسماعيلية

وشهدت محافظة الإسماعيلية، رفع حالة الطوارئ في كافة المديريات الخدمية، بالتزامن مع بدء إجازة عيد الفطر المبارك اليوم الجمعة، مع متابعة الشبكة الوطنية لكافة مواقف السيارات والحركة المرورية للمحافظة.