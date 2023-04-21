الآلاف يؤدون صلاة عيد الفطر على شاطئ البحر بالغردقة «صور»

أدى آلاف المصلين صلاة العيد من مسجد الميناء الكبير بالغردقة اليوم الجمعة، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة، حيث توافدوا منذ الساعات الأولى اليوم الجمعة على ساحة المسجد على شاطئ البحر بالغردقة.

تأمين احتفالات العيد بالغردقة

وبذلت الأجهزة الأمنية جهود مكثفة لتأمين احتفالات صلاة العيد وأغلقت الشوارع المؤدية إلى مسجد الميناء الكبير أمام حركة السيارات، وسمحت للمواطنين المترجلين لتيسير حركة الشارع وسط فرحة المواطنين وتبادل التهاني والتبريكات.

وشهد محيط مسجد الميناء الكبير بالغردقة التقاط الصور التذكارية، وحضور ملحوظ لعدد من السائحين الأجانب من المقيمين بمدينة الغردقة.

السكرتير العام يؤدى صلاة العيد وسط الآلاف من المواطنين بالغردقة

وأدى اللواء محمد البنداري السكرتير العام للمحافظة صلاة عيد الفطر المبارك من مسجد الميناء الكبير بمدينة الغردقة وسط حشود كبيرة من الأهالي والمواطنين، يرافقه كمال سليمان السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء إيهاب رأفت مستشار المحافظ لشئون المدن والمديريات، واللواء اشرف البيه رئيس مدينة الغردقة ، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، بناء على توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر.