حفل خيري وهدايا للأطفال بمدينة الشروق.. ورئيس الجهاز: نسعى لتقديم الأفضل

نظم أعضاء مبادرة «هنبنيها ونعمرها بسواعدنا» بمدينة الشروق، بقيادة المهندس محمد حسن، احتفالية خيرية مكبرة للأطفال، بمشروع دار مصر مدينة الشروق، وقال عمرو شوقي أحمد، عضو المبادرة، قررنا الاحتفال مع الأطفال، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتنظيم احتفاليات كبرى بالمدن الجديدة والمحافظات، لإدخال البهجة إلى نفوس أولادنا في كل مكان.

فقرات فنية متنوعة

وأضاف الدكتور وليد زكريا، أنه جرى توزيع الهدايا على الأطفال فور انتهاء صلاة العيد مباشرة، وتخلل الحفل، فقرات فنية متنوعة عبارة عن «اسكتشات وفنون شعبية ومنوعات، ودي جي»، وهذا بخلاف الرسم على وجوه الأطفال لإضفاء مزيدٍ من البهجة والفرحة وإدخال السرور لنفوس الأطفال.

وأضاف الدكتور وليد عبدالله، أنّ الحفل أقيم على نفقة أعضاء المبادرة بالكامل: «نجحنا في تقديم فقرات مشوقة للأطفال، ونتمنى أن نستمر في إسعاد رواد مدينة الشروق ودار مصر، ونعد بالمزيد في الأعوام المقبلة بإذن الله».

وفي سياق متصل، شدد المهندس علي سعد رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، على ضرورة العمل الجماعي بجهاز المدينة، وذلك لتقديم أفضل خدمة ممكنة لرواد المدينة، والسعي الدائم لإزالة كافة الإشغالات وفي مقدمتها مخالفات البناء خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

علي سعد: نبذل قصارى جهدنا لإسعاد المواطنين

وقال «سعد» خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «لدينا غرفة طوارئ لتلقي البلاغات خلال إجازة عيد الفطر، وهناك خط ساخن تم نشره بالموقع الإلكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي، لتلقي بلاغات المواطنين، ونتحرك على الفور لإزالة أي مخالفة تنفيذا لتعليمات وتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ولتقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطنين».