محافظ شمال سيناء يؤدي صلاة عيد الفطر رفقة الأطفال الأيتام بالعريش

اصطحب اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أطفال دار الرعاية المتكاملة للأيتام بالعريش لأداء صلاة عيد الفطر المبارك في المجمع الإسلامي بحي المساعيد بالعريش، في حضور عبد العال البدري، سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور رياض إسماعيل عضو مجلس الشيوخ، الشيخ محمود مرزوق، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، والقيادات التنفيذية والسياسية والشعبية ورؤساء مجالس المدن ورجال الدين الإسلامي.

خطبة عيد الفطر في شمال سيناء

وأكد الشيخ محمود مرزوق، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، أنّ خطبة عيد الفطر في مختلف الساحات والمساجد، تناولت سنن العيد وآدابه وأهمية التزاور والتراحم بين المسلمين، وكيفية إدخال الفرحة والسرور على الأيتام والفقراء والمساكين والتوسعة عليهم، والبعد عن الإسراف والتبذير خاصة في الطعام والشراب.

من جهته، أعلن محافظ شمال سيناء، عن استمرار عمل أجهزة المرافق والخدمات طوال أيام عيد الفطر المبارك، مع التركيز على المرافق الخدمية والأجهزة الحيوية مثل الكهرباء والتموين والصحة ومرافق المياه والصرف الصحي والمرور والحماية المدنية.

ووجه بتواجد مدير مسؤول في كل قطاع وتنظيم الأجازات بالنسبة لباقي العاملين، وفقًا لجدول نوبتجيات بكل قطاع مع موافاة غرفة عمليات المحافظة بالجدول، مشددًا على ضرورة توافر احتياجات المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لهم خلال أيام العيد.

وشدد المحافظ علي ضرورة تنفيذ حملات مشتركة بين مديريات الصحة والطب البيطري والتموين للمرور على الأسواق ومحلات بيع اللحوم والدواجن والأسماك وباقي المواد الغذائية للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات.

مصافحة الأطفال الأيتام

وحرص «شوشة» على مصافحة أطفال الرعاية المتكاملة للأيتام بعد صلاة العيد والتقاط الصور التذكارية معهم، موجهًا بالاهتمام بالأيتام وتقديم أوجه الرعاية المختلفة لهم.

في السياق ذاته، أدى الآلاف من أبناء محافظة شمال سيناء، صلاة العيد في الساحات والمساجد التي خصصتها مديرية الأوقاف للصلاة، وسط إجراءات مشددة، وذلك بحضور القيادات التنفيذية ورؤساء مجالس المدن ورؤساء الوحدات المحلية وعدد كبير من رجال الدين الإسلامي من الأوقاف والأزهر الشريف.