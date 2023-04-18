تنظيم أكبر مائدة إفطار على ساحل بحر العريش بطول 6 كيلومترات بحضور المحافظ

شهد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء يرافقه اللواء هشام الخولي، نائب المحافظ، حفل الإفطار الجماعي علي ساحل البحر بالعريش والذي امتد من منطقة سويس أن حتى المساعيد وتم تنفيذه تحت اسم «حفل إفطار الأسرة السيناوية» الذي امتد بطول 6 كيلو متر على ساحل بحر العريش بمشاركة رجال أعمال والجهات التنفيذية والشعبية بمحافظة شمال سيناء، وشيوخ القبائل والمديريات.

10 آلاف شخص يشاركون في «حفل إفطار الأسرة السيناوية»

وأكد المحافظ علي أن حفل الإفطار الجماعي «حفل إفطار الأسرة السيناوية» الذي وصف بأنه الأكبر على مستوى الجمهورية يأتي في إطار عودة الحياة لطبيعتها في شمال سيناء واستقبال فصل الصيف، مشيرا أن مائدة الإفطار التي جمعت ما يقرب من 10 ألاف شخص من أبناء العريش.

شوشة: سيناء خالية من الأرهاب

وأضاف اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، في تصريحات صحفية على هامش الإفطار، أن هذا التجمع علي ساحل شاطئ العريش هي رسالة للعالم بأن سيناء خالية من الأرهاب، وهي دعوة للجميع لزيارة سيناء وقضاء الصيف في أجمل بقاع الدنيا.

وأضاف المحافظ أن هذه رسالة للجميع من أهالي سيناء من المسؤلين والجهات التنفيذية بأن القادم أفضل.

المحافظ يدعو أهالي المحافظات الأخرى زيارة سيناء

وطالب المواطنين من أبناء المحافظات الأخرى لزيارة شمال سيناء والاستمتاع بجوها المعتدل وطبيعتها الساحرة خلال موسم الصيف، داعيًا المواطنين من أبناء المحافظات الأخرى لزيارة شمال سيناء والاستمتاع بجوها المعتدل وطبيعتها الساحرة خلال موسم الصيف

جهات تنفيذية وشعبية شاركت في الإفطار الجماعي

أشار المحافظ إلي أن حفل الإفطار الجماعي ضم جميع أبناء شمال سيناء من قيادات تنفيذية وشعبية وأعضاء المجموعة البرلمانية ومشايخ القبائل وعواقل العائلات ورجال الأعمال وممثلي الكنيسة القبطية بالمحافظة.

ووجه المحافظ الشكر للقوات المسلحة علي دورها الكبير في عودة الأمن والاستقرار إلى ربوع المحافظة ودحر الإرهاب الغاشم، فضلًا عن رعاية حفل الإفطار الجماعي.كما وجه المحافظ الشكر إلى جميع المؤسسات والجمعيات ورجال الأعمال والعائلات والأحزاب وكل من شارك في الأعداد لحفل الإفطار الجماعي الذي يعد ملحمة للتعاون بين الجميع.

أعلن المحافظ عن تخصيص10 أوتوبيسات لنقل المواطنين من مختلف ميادين مدينة العريش لحضور الإفطار الجماعي والعودة، وذلك مجانًا وبدون أي مبالغ مالية.

بدوره أكد اللواء هشام الخولي، نائب المحافظ، علي أن حفل الإفطار الجماعي علي ساحل البحر في العريش هو رسالة بأن سيناء آمنه، موجهًا التحية للقيادة السياسية وللقوات المسلحة علي الاهتمام بسيناء وأبنائها.