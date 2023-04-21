سيولة مرورية على طرق ومحاور القاهرة والجيزة في أول أيام العيد

شهدت الساعات الأولى من صباح أول أيام عيد الفطر، سيولة مرورية على الطرق والميادين والمحاور الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة، وشهد أعلى الطريق الدائري في الاتجاه القادم من التجمع الخامس مرورا بالمرج حتى نزلة قليوب والمتجه لمنطقة الوراق، وكذلك في ميدان مصطفى محمود في الاتجاه القادم من شارع جامعة الدول وحتى مطلع كوبري 15 مايو.

سيولة الحركة المرورية أمام قائدي السيارات

كما شهد كوبري أكتوبر، سيولة مرورية ومحور 26 يوليو، ومناطق وسط البلد، وميدان التحرير، وميدان روكسي، ورمسيس، وميدان مصطفى محمود بالاتجاه القادم من شارع جامعة الدول من أعلى كوبري 15 مايو المتجه من مناطق وسط البلد إلى شارع جامعة الدول، حالة من الانسيابية المرورية.

سيولة مرورية بوسط البلد

وشهد أعلى محور صفط اللبن للقادم من الدائري، سيوله مرورية وصولًا إلى شارع السودان، وكذلك الأمر أعلى كوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني، ونزلة ميدان المؤسسة وقليوب، وكذلك في منطقة الزمالك.

وتنتشر الخدمات المرورية ورجال الإدارة العامة للمرور على الطرق والمحاور الرئيسية والميادين، لتسهيل حركة السير أمام المواطنين، وإزالة أي معوقات قد تظهر أمامهم أثناء قيادة مركباتهم.