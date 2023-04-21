توزيع البالونات والحلوى ضمن احتفالات عيد الفطر في الدقهلية

أدى الآلاف من المواطنين صلاة عيد الفطر المبارك، صباح اليوم الجمعة، في مسجد النصر بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

وشارك قيادات محافظة الدقهلية، برفقة مدير الأمن وعدد من وكلاء الوزارة، في تأدية صلاة عيد الفطر، بمشاركة لفيف من القيادات والشخصيات العامة بالمحافظة، بالإضافة إلى تواجد فرق الهلال الأحمر محيط المسجد لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

توافد عدد كبير من الأهالي للاحتفال بعيد الفطر

وشهدت مدينة المنصورة زحاما بسبب توافد عدد كبير من الأهالي برفقة ذويهم للاحتفال بعيد الفطر المبارك بعد الانتهاء من صلاة العيد مباشرة، كم قام عدد من المواطنين بتوزيع الشيكولاتات والبلالين على الأطفال لرسم وجوه الفرحة على ملامحهم احتفاء بقدوم العيد.

ورصدت عدسة «الوطن»، فرحة الأطفال بالعيد مرتدين ثيابهم الجديدة، بالإضافة لاجتماع الأسر مع بعضها في الحدائق والمتنزهات، إلى جانب الإقبال الكبير الذي شهدته الملاهي والألعاب المختلفة لتسلية الأطفال وإسعادهم.

توزيع الشيكولاتات والبلالين على المواطنين

وقالت الدكتورة داليا الأتربي، عضو المجلس القومي للمرأة، لـ «الوطن»، إن المنصورة لها طابع مختلف في الاحتفال بالأعياد وتحديدا عيد الفطر، بعد الصلاة مباشرة نكون حريصين على توزيع الشيكولاتات والبلالين على المواطنين وتحديدا الأطفال لرسم البهجة على وجوههم.

مظاهر البهجة بعد صلاة عيد الفطر

بينما قال عبد الله وجدي، من أهالي المنصورة، إنه يبدأ يومه في عيد الفطر بصلاة العيد، لأنه كل مظاهر البهجة تكون بعد الصلاة تحديدا، مضيفا «في وقت الصلاة نقابل الأهل والأسرة والأصدقاء والأحباب، خاصة إذا كان هناك فترة زمنية كبيرة لم نلتق بسبب مشاغل الحياة، وبعدها نلتقي أفراد الأسرة لتقديم التهنئة ونصطحب أطفالنا للخروج إلى الحدائق والملاهي».

وأضاف عبد العزيز طارق، طالب، أن الأجواء تكون مختلفة وجميلة في مدينة المنصورة، خاصة عندما نرى الفرحة على وجوه الناس بكافة الطبقات، واحتفالنا يبدأ بصلاة العيد في مسجد النصر كل عام، ونمارس عاداتنا وتقاليدنا من زيارة الأقارب وتوزيع كعك العيد والبسكويت، كما نذهب إلى المقابر لزيارة من فارقونا وقراءة الفاتحة لهم.

ومن جانبها، دفعت مديرية أمن الدقهلية بعدد من سيارات الشرطة والمرور في كافة أرجاء المحافظة لتأمين المواطنين والحفاظ على أمن وسلامة الأهالي خلال احتفالات عيد الفطر.