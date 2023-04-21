صلاة عيد الفطر 2023 في محافظات مصر.. اعرف الأماكن والتوقيت وصيغ التكبير

يؤدي المواطنون صلاة عيد الفطر 2023 في محافظات مصر اليوم الجمعة، وسط فرجة وبهجة وبعد 29 يومًا من صيام شهر رمضان المبارك، ونقدم الأماكن والتوقيت لصلاة العيد في المحافظات، وهو أول أيام شهر شوال من عام 1444 هجريا.

صلاة عيد الفطر 2023 في محافظات مصر.. الأماكن والتوقيت

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في بيان له، عن موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظات مصر حتى تلتزم كل مدينة من المدن المصرية بتوقيت الصلاة فيها، فيما أعلنت وزارة الأوقاف المصري عن الأماكن والتوقيت والتي سيتم إقامتها في جميع المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة، وأيضا في الساحات العامة والتي حصلت على تصريح بالصلاة فيها.

ونستعرض صلاة عيد الفطر 2023 في محافظات مصر.. الأماكن والتوقيت وهي كما يلي:

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة القاهرة الساعة 5:47 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة الجيزة الساعة 5:47 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة الإسكندرية الساعة 5:51 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة بورسعيد الساعة 5:42 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة السويس الساعة 5:42 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة العريش الساعة 5:36 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة الطور الساعة 5:40 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة سانت كاترين الساعة 5:38 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة طابا الساعة 5:33 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة شرم الشيخ الساعة 5:38 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة دمنهور الساعة 5:49 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة المنصورة الساعة 5:46 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة الزقازيق الساعة 5:46 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة بنها الساعة 5:46 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة شبين الكوم الساعة 5:48 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة كفر الشيخ الساعة 5:47 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة الفيوم الساعة 5:50 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة بني سويف الساعة 5:49 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة المنيا الساعة 5:51 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة أسيوط الساعة 5:51 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة سوهاج الساعة 5:49 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة قنا الساعة 5:46 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة أسوان الساعة 5:47 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 في قرية أبوسمبل الساعة 5:54 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة مرسى مطروح الساعة 6:02 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة الغردقة الساعة 5:40 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة الخارجة الساعة 5:56 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة الإسماعيلية الساعة 5:42 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة دمياط الساعة 5:43 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة السلوم الساعة 6:10 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة نويبع الساعة 5:35 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة حلايب الساعة 5:34 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة شلاتين الساعة 5:37 صباحًا.

وأعلنت وزارة الأوقاف، في بيان صحفي، أن وقت التكبيرِ في عيدِ الفِطرِ يبدأ من وقت ثبوت وإعلان رؤية هلال شوال، وفيما يتصل بالتكبير قبل صلاة العيد ومن صيغ التكبير: «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد».

ومنها: «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا».