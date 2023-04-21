إلقاء بالونات على المصلين أبرز احتفالات أهالي سيدي بشر في الإسكندرية بالعيد

احتفل أهالي الإسكندرية عقب انتهاء صلاة عيد الفطر المبارك، بإلقاء البالونات على المصلين في ساحة صلاة سيدي بشر احتفالا بالعيد، حيث تجمع الأطفال والشباب والفتيات لاستقبال البالونات التي تساقطت عليهم من شبكة بالونات ملونة علقت فوق ساحة الصلاة، والتي امتدت بعرض شارع سيدي بشر أحد أكبر شوارع المدينة الساحلية.

عادة سيدي بشر في عيد الفطر

وقال حسن إبراهيم، 45 سنة، أحد المصلين بساحة سيدي بشر شرق الإسكندرية، إن تلك العادة اشتهر بها سكان منطقة سيدي بشر، حيث يعلقون البالونات داخل شبكة تمتد من أقصى العقارات يمينا إلى مثيلتها يسارا، ويتم قطع ذلك الشبكة بعد الصلاة مباشرة لتنهال على المصلين في أجواء احتفالية.

عودة عادة البلالين بعد 4 سنوات من التوقف

وأضاف «إبراهيم» لـ«الوطن»، أن تلك العادة توقفت منذ قرابة 4 سنوات لأسباب مختلفة، بينها مرة لعدم القدرة على التجهيز، ومرة لجائحة كورونا التي حالت دون تنفيذ هذه العادة، قبل أن تعود تلك العادة مرة أخرى خلال عيد الفطر المبارك الجاري.