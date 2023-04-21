زيادة في الحركة السياحية بمدن جنوب سيناء خلال الموسم الشتوي

قال حسين محمد حسين، المشرف على مكاتب وزارة السياحة والآثار بمحافظة جنوب سيناء، إن الحركة السياحية الوافدة إلى مدن جنوب سيناء السياحية وخاصة شرم الشيخ كانت جيدة جدا خلال الموسم السياحي الشتوي الحالي، لافتا إلى أن الحركة شهدت زيادة مطردة مقارنًة بنفس الفترة من الموسم الماضي، مشيرا إلى أن الأشهر القليلة الماضية شهدت توافد أعداد جيدة من السياح إلى مدن المحافظة سواء عبر الرحلات الجوية أو البرية.

السياح الروس والأوكران

وأضاف لـ«الوطن»، أنه لولا الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت فبراير من العام الماضي، لوصلت أعداد السياح الوافدين لمدن جنوب سيناء إلى أرقام غير مسبوقة خلال عام 2022، مشيرا إلى أن عدد السياح الروس والأوكران الوافدين للمحافظة قبل اندلاع الحرب كان يمثل نحو 40% من إجمالي السياح الوافدين إليها من مختلف دول العالم.

استقبال 10 ملايين سائح بمدن جنوب سيناء بحلول 2028

وأشار المشرف على مكاتب وزارة السياحة والآثار بمحافظة جنوب سيناء، إلى أن مدن جنوب سيناء السياحية تمتلك حاليا نحو 62 ألف غرفة فندقية، فضلا عن نحو 30 ألف غرفة فندقية تحت الإنشاء ستدخل الخدمة على مدار الـ 5 سنوات المقبلة، موضحا أنه بحلول عام 2028 ستكون المدن السياحية بجنوب سيناء قادرة على استضافة نحو 10 ملايين سائح سنويا.

يشار إلى أن عدد الغرف الفندقية التي تمتلكها مصر حاليا يقدر بنحو 213 ألف غرفة فندقية موزعة على نحو 1210 فنادق بمختلف محافظات الجمهورية.