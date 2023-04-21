رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

50 ألف شخص يؤدون صلاة عيد الفطر في المركز الإسلامي بـ«فيينا»

كتب:

أ ش أ
09:38 ص | الجمعة 21 أبريل 2023
صلاة الملايين المركز الإسلامي بفيينا

صلاة الملايين المركز الإسلامي بفيينا

أدى أكثر من 50 ألف مسلم صلاة عيد الفطر المبارك، اليوم، في المركز الإسلامي بالعاصمة النمساوية فيينا.

عيد الفطر لمسلمي النمسا

وتوجه المركز بخالص التهنئة إلى مسلمي النمسا والعالم بمناسبة حلول العيد المبارك وأن يعيده الله على الأمة الإسلامية بكل خير وسلام.

أقيمت الصلاة على مرحلتين الأولى باللغة العربية في السابعة صباحا ثم أعقبها صلاة العيد الثانية والخطبة باللغة الألمانية في الثامنة والنصف صباحا.

خطبة صلاة عيد الفطر

تضمنت خطبة العيد المعاني السامية لعيد الفطر المبارك وفضائل صوم شهر رمضان الكريم مع الدعاء بالسلام والخير والصلاح للأمة الإسلامية.

يشار الى أن المسلمين في النمسا يتجاوز تعدادهم 700 ألف نسمة وأغلبهم في العاصمة فيينا من الجنسيات التركية والأفغانية والسورية والبوسنية وعادة ما يتدفقون إلى المركز الإسلامي على نهر الدانوب لأداء صلاة العيد وإقامة الاحتفالات الاجتماعية بهذه المناسبة.

اقرأ المزيد:

المصلون يطلقون البالونات عقب صلاة عيد الفطر بمسجد مصطفى محمود

هدايا وعيديات للأطفال أثناء صلاة عيد الفطر في مساجد شرم الشيخ

الآلاف يؤدون صلاة عيد الفطر في ساحات ومساجد أسيوط «صور»

أجواء مبهجة في ساحات ومساجد دمياط خلال صلاة عيد الفطر المبارك «صور»
بقلم أ ش أ