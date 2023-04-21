المتعافون من الإدمان يحتفلون بعيد الفطر المبارك داخل مراكز العزيمة

حرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، على توفير الرعاية للمتعافين من الإدمان في مراكز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان التابعة للصندوق، خلال أيام عيد الفطر، والذين حجزوا كحماية في الأعياد والمناسبات كونها من الأوقات عالية الخطورة للانتكاسة، وكذلك للمرضى الذين مازالوا يتلقون العلاج داخل المراكز ويتوافق خروجهم خلال أيام العيد، إذ يتم تأجيل خروجهم لحين انتهاء أيام العيد لحمايتهم لمجرد التفكير في العودة للإدمان.

وتتضمن المراكز العلاجية «صالات جيم وورش تدريب لتعليم المتعافين على المهن الحرفية التي يحتاجها سوق العمل، ومكتبات وقاعات تدريب، أنشطة رياضية، وتنس طاولة، وبلياردو، وقاعات كمبيوتر، وأنشطة فنية» كما تمّ تخصيص ساحات داخل مراكز العزية التابعة لصندوق مكافحة الإدمان لأداء صلاة عيد الفطر المبارك من خلال أئمة الاوقاف.

استمرار عمل الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان

وأشار الصندوق إلى استمرار عمل الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان 16023، خلال أيام عيد الفطر المبارك؛ لتلقى الاتصالات الواردة على مدار الساعة.

توفير العلاج لمرضى الإدمان مجانا وفي سرية تامة

تتنوع الخدمات التي يقدمها الصندوق بين توفير العلاج لمرضى الإدمان مجانا وفي سرية تامة، وكذلك توفير المشورة العلاجية ومتابعة الحالات الخاضعة للعلاج، إضافة إلى توفير المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر، وكيفية التعامل مع الحالات المرضية.

وأضاف الصندوق أنّ الخط الساخن متاح على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع دون توقف حيث تتنوع برامج العلاج المقدمة من الخط الساخن من علاج طبي وخدمات الدعم النفسي وكذلك برامج إعادة التأهيل وبرامج الحد من الانتكاسة.

من جانبه أشار الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي إلى تواجد فريق متخصص للرد على المكالمات الواردة للخط الساخن، وتسجيل بيانات الراغبين في تلقي العلاج، لافتا إلى أنّ الخدمات العلاجية التي يقدمها الصندوق تتم من خلال المستشفيات المتخصصة والشريكة مع الخط الساخن، والتي يصل عددها إلى 28 مستشفى ومركز علاجي متخصص في علاج الإدمان بـ17 محافظة حتى الآن.

كما أنه جارٍ الإعداد لافتتاح مركزين جدد في محافظتي قنا والجيزة، بجانب أنه جارٍ إنشاء مراكز علاجية في محافظات دمياط والشرقية وسوهاج وأسوان والغربية، ومن المقرر افتتاح هذه المراكز خلال العام الجاري.

برامج لحماية المتعافين خلال فترة أيام العيد

وأضاف عثمان، أنّ هناك إجراءات وقائية يتخذها الصندوق تسمى برامج لحماية المتعافين، خلال فترة أيام العيد، خاصة أن هذه الفترة تعد من الفترات شديدة الخطورة لدى مرضى الإدمان الذين لم يكتمل تعافيهم بشكل كامل، وأن الكثير من الدراسات والأبحاث تؤكد تزايد التعاطي خلال الأعياد والعطلات الرسمية، وأنّها أحد العوامل الرئيسية لانتكاسة المتعافين، والأمر نفسه بالنسبة للمتعافين الذين ما زالوا يتلقون العلاج داخل المستشفيات ويتوافق خروجهم مع يوم الوقفة أو خلال أيام العيد حيث يتم تأجيل خروجهم لحين انتهاء أيام العيد لحمايتهم لمجرد التفكير في العودة للإدمان.