فيلم «هارلي» يحقق 100 ألف جنيه في أول أيامه بدور العرض

حقق فيلم «هارلي»، بطولة الفنان محمد رمضان 100 ألف جنيه إيرادات في أول أيامه بدور العرض السينمائي، وفقا للتقرير الصادر عن شركة «دولار فيلم»، للتوزيع، وهو ما يجعله في المركز الثالث في قائمة الإيرادات اليومية لأفلام عيد الفطر 2023 بعد فيلمي «ابن الحاج أحمد»، و«بعد الشر».

وقال صفوت الهلباوي نائب مدير التوزيع في شركة «دولار فيلم»، إن من المتوقع أن يحظى فيلم هاري لـ محمد رمضان بنصيب الأسد من الإيرادات خاصة بعد النجاح الذي حققه في موسم الدراما الرمضانية بمسلسل «جعفر العمدة»، بينما سيكون فيلم «ابن الحاج أحمد» هو الفيلم الكوميدي الأبرز.

البرمو الدعائي لـ فيلم هارلي

صفوت الهلباوي: فيلم هارلي سيتصدر شباك الإيرادات

وتابع الهلباوي حديثه عن فيلم هارلي في تصريحات لـ «الوطن»:«ستكون المنافسة عالية بين فيلم محمد رمضان وشيكو ولكن الفارق في الإيرادات سيكون خلال أيام العيد، فمن المتوقع أن يحقق الفيلم 20 مليون جنيه في العيد، وهو ما سوف يعطل الأفلام الأخرى من اللحاق به في سباق الإيرادات بعد انتهاء موسم العيد».