تنظيم كرنفال للاحتفال بعيد الفطر مع الأيتام وأسر شهداء العمل بقنا

شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، الكرنفال الذي نظمته المحافظة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بأحد الفنادق المطلة على النيل، للاحتفال بعيد الفطر المبارك مع الأيتام وأسر شهداء العمل، بهدف إدخال السرور على قلوبهم.

هدايا عينية ومادية

وشهدت فعاليات أول أيام العيد تقديم الهدايا العينية والمادية وتقديم الحلوى والألعاب للأطفال، بالإضافة إلى العديد من الفقرات الفنية والترفيهية للأطفال من فرقة الفنون الشعبية بقصر ثقافة قنا والمزمار البلدي والتنورة وركوب الملاهي بنادي البحر وأيضاً جولة بالطفطف من الفندق الذي شهد الاحتفالية وحتى كورنيش النيل وعمل رحلات نيلية، وذلك لإتاحة الفرصة للأطفال ليعبروا عن فرحتهم وتعويضهم عن غياب أبائهم.

رعاية الأطفال الأيتام

وحرص المحافظ على الاطمئنان على أحوال الفتيات والأطفال الأيتام ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم، كما اطمأن من المسؤولين عن دور الرعاية على توافر كل الإمكانيات والتجهيزات ووسائل الترفيه التي يحتاج إليها الأطفال، موجهاً بحسن معاملتهم وتوفير كافة متطلباتهم وتقديم سبل الرعاية لهم بما يكفل حياة كريمة لهم ويساهم في إعدادهم نفسيًا واجتماعيًا لتخريج جيل يؤثر في مسيرة المجتمع نحو التقدم.

وأكد «الداودي» لأسر شهداء العمل أن مشاركتنا لهم فرحتهم في عيد الفطر المبارك هو أقل ما يمكن أن نقدمه لهم تقديرا لما بذلوه خلال فترة عملهم بالمحافظة، مؤكدا أن باب مكتبه مفتوح للجميع، خاصة أسر الشهداء وأنه لن يتوان عن تقديم كافة أوجه الدعم لهم، مؤكدا أنه من واجبنا رعاية مثل هذه الأسر ومشاركتهم أفراحهم في هذه المناسبات للتعويض عما فقدوه من الرعاية التي كان يقدمها رب الأسرة.

الجدير بالذكر أن الكرنفال شارك به أطفال مؤسسة أحمد جبرة، ودار الرحمة الإسلامية وجمعية الشباب القبطي لرعاية الأيتام وجمعية الشابات القبطية مؤسسة ماري مرقص القبطية للبنين، وأسر 4 من الشهداء الذين توفوا أثناء أداء عملهم، وهم أسرة المصور أحمد حامد الرشيدي، مصور المحافظة، والذي توفي أثناء عمله إثر حادث سيارة في مارس 2022، وأسرة الشهيد محمود ابن رواحة ابن قرية الجبلاو بمركز قنا، وأسرة الشهيد عويضة رجب شافعي ابن قرية الترامسة، واللذان توفيا أثناء تأديتهما لمهام عملهما في تطهير بئر صرف صحي بمنطقة حوض 10 بمدينة قنا في أبريل 2022، وأسرة الشهيد حمودة أحمد علي عامل نظافة بالوحدة المحلية لمدينة قنا ابن قرية الترامسة، والذي توفي أثناء عمله في ديسمبر 2019.