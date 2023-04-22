وظائف بمدرسة إيفا الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.. اعرف الشروط والتخصصات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التفاصيل الكاملة لوظائف المعلمين والإداريين بمدرسة إيفا الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظات محافظات القاهرة الكبرى «قاهرة، جيزة، قليوبية»، وذلك بعد فتح باب التقديم على الموقع الرسمي لوزارة التعليم علي هذا الرابط، مشيرة إلى أن التقديم متاح حتى 28 أبريل 2023.

مدير أكاديمي

- حاصل على مؤهل عال مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- سبق له العمل كمدير مدرسة.

وكيل مدرسة

- حاصل على مؤهل عال مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- خبرة ال تقل عن 3 سنوات.

مسئول تقييم

أخصائي اجتماعي

أخصائي نفسي

مسئول شئون مالية وإدارية

مسئول شئون طالب

أخصائي تطوير تكنولوجي

مسئول شئون عاملين

معلم لغة عربية

- حاصل على مؤهل عال مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- خبرة لا تقل عن 7 سنوات.

معلم لغة إنجليزية

- حاصل على مؤهل عال مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- خبرة لا تقل عن 7 سنوات.

معلم Math

حاصل على مؤهل عال مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- خبرة لا تقل عن 7 سنوات.

معلم Chemistry

-حاصل على مؤهل عال مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- خبرة لا تقل عن 7 سنوات.

معلم دراسات اجتماعية

- حاصل على مؤهل عال مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- خبرة لا تقل عن 7 سنوات.

معلم تربية فنية

- حاصل على مؤهل عال مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- خبرة لا تقل عن 7 سنوات.

معلم Physics

- حاصل على مؤهل عال مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- خبرة لا تقل عن 7 سنوات.

معلم مسرح

- حاصل على مؤهل عال مناسب.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

معلم تربية رياضية

- حاصل على مؤهل عال مناسب.

-إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

معلم تربية موسيقية

- حاصل على مؤهل عال مناسب.

-إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

معلم ميكانيكا

- حاصل على مؤهل عال مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- خبرة لا تقل عن 7 سنوات.

معلم حاسبات

- حاصل على مؤهل عال مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- خبرة لا تقل عن 7 سنوات.