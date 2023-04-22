وظائف بمدرسة ﻣﺎوﻧﺘﻦ ﻓﻴﻮ الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.. اعرف التفاصيل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وظائف بمدرسة ﻣﺎوﻧﺘﻦ ﻓﻴﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ، بمحافظات القاهرى الكبرى «ﻗﻠﻴﻮﺑﻴﺔ، الجيزة، القاهرة».

وأشارت «التعليم» في تقرير لها، إلى أن التقديم على الوظائف المطلوبة، يتم من خلال الدخول على هذا الرابط، موضحة أن الوظائف المطلوبة تتمثل فيما يلي:

أﺧﺼﺎﺋﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

- ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﻫﻞ عال ﻣﻨﺎﺳﺐ.

- إﺟﺎدة اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺤﺎﺳﺐ اﻵﻟﻲ واﻹﻧﺘﺮﻧﺖ.

- إﺟﺎدة ﻣﻬﺎرة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ.

- إﺟﺎدة ﻣﻬﺎرات اﻟﺘﻮاﺻﻞ.

- إﺟﺎدة ﻣﻬﺎرات ﺗﻘﺪﻳﻢ وﻋﺮض اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت.

- خبرة لا تقل عن 3 سنوات .

أﺧﺼﺎﺋﻲ ﻧﻔﺴﻲ

- ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﻫﻞ عال ﻣﻨﺎﺳﺐ.

- إﺟﺎدة اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺤﺎﺳﺐ اﻵﻟﻲ واﻹﻧﺘﺮﻧﺖ.

- إﺟﺎدة ﻣﻬﺎرة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ.

- إﺟﺎدة ﻣﻬﺎرات اﻟﺘﻮاﺻﻞ.

- إﺟﺎدة ﻣﻬﺎرات ﺗﻘﺪﻳﻢ وﻋﺮض اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت.

- خبرة لا تقل عن 3 سنوات .

ﻣﺴﺌﻮل ﺷﺌﻮن ﻣﺎﻟﻴﺔ وادارﻳﺔ

- ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﻫﻞ عال ﻣﻨﺎﺳﺐ.

- إﺟﺎدة اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺤﺎﺳﺐ اﻵﻟﻲ واﻹﻧﺘﺮﻧﺖ.

- إﺟﺎدة ﻣﻬﺎرة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ.

- إﺟﺎدة ﻣﻬﺎرات اﻟﺘﻮاﺻﻞ.

- إﺟﺎدة ﻣﻬﺎرات ﺗﻘﺪﻳﻢ وﻋﺮض اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت.

ﻣﺴﺌﻮل ﺷﺌﻮن ﻃﻼب

ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﻫﻞ عال ﻣﻨﺎﺳﺐ.

- إﺟﺎدة اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺤﺎﺳﺐ اﻵﻟﻲ واﻹﻧﺘﺮﻧﺖ.

- إﺟﺎدة ﻣﻬﺎرة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ.

- إﺟﺎدة ﻣﻬﺎرات اﻟﺘﻮاﺻﻞ.

- إﺟﺎدة ﻣﻬﺎرات ﺗﻘﺪﻳﻢ وﻋﺮض اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت.