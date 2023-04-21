كيف تحصل على 50 ألف جنيه سنويا من شهادة الادخار؟.. العائد يصل إلى 18%

يتجه المواطنون لادخار أموالهم في البنوك من خلال العديد من المنتجات المصرفية التي تتيحها البنوك لعملائها، وتعتبر الشهادات الادخارية أحد أبرز هذه الطرق خاصة وأنها تدر عائد مرتفع للعملاء دون تعب.

ويتيح البنك التجاري الدولي CIB للعملاء إمكانية الحصول على عائد قد يرتفع ويصل إلى أكثر من 50 ألف جنيه سنويا، وذلك من خلال الشهادة الثلاثية من CIB والتي تسمح للعملاء بالحفاظ على مدخراتهم وزيادتها بعائد بشكل ثابت.

مميزات الشهادة الثلاثية من التجاري الدولي

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية أبرز المعلومات عن الشهادة الثلاثية بعائد ثابت (Prime).

- عائد يصل لـ 18% سنويا.

- يصرف العائد شهريا.

- إمكانية ربط الشهادة عن طريق خدمة الإنترنت البنكية والخدمة المصرفية عبر الهاتف المحمول ولدى جميع فروع البنك.

- نوع الفائدة ثابت.

- مدة الشهادة 3 سنوات.

- الحد الأدنى لربط الشهادة 10000 جنيه ومضاعفاتها.

وعند ادخار 300 ألف جنيه في الشهادة الثلاثية بعائد ثابت، بفائدة 18% سنويا وتصرف شهريا سيحصل العميل على 4500 جنيه شهريا، و54 ألف جنيه سنويا، و162 ألف جنيه نهاية مدة الشهادة.

- إمكانية الاسترداد الكلى أو الجزئي لقيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر من إصدار الشهادات ذات العائد الثابت.

- الحصول على تسهيلات ائتمانية بنسبة تصل إلى 95% من قيمة الشهادة.

- يمكن إصدار الشهادة بالجنية المصري أو الدولار الأمريكي أو اليورو.