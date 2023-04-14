«أكبر عائد».. تفاصيل شهادات الادخار في 8 بنوك بعد رفع أسعار الفائدة

طرحت البنوك العاملة في السوق المصرية مجموعة من شهادات الادخار بعائد مرتفع، بعد قرار لجنة السياسيات النقدية بالبنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 2%، ليتبع ذلك مباشرة قيام البنك الأهلي المصري وبنك مصر طرح شهادات جديدة بعائد يصل إلى 22%، وبعدها سارعت باقي البنوك للدخول في سباق طرح الشهادات لجذب شرائح مختلفة وجديدة من العملاء.

شهادة ادخار بنك مصر

وترصد «الوطن» في التقرير التالي، أعلى عائد لشهادات الادخار في 8 بنوك في مصر.

وأعلن بنك مصر، إصدار شهادة «ابن مصر 2» للأفراد، ومدتها 3 سنوات، ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها، بعائد شهري بمعدل ثابت تنافسي يتناقص سنويًا خلال فترة الشهادة 22% خلال السنة الأولى، و18% بالسنة الثانية، و16% بالسنة الثالثة، ويتيح البنك شهادة القمة بسعر فائدة 19% بذات الشروط، ويمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

شهادة ادخار البنك الأهلي

أعلن البنك الأهلي، طرح الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير الشهري، إذ تصدر الشهادة للأفراد، بمدة 3 سنوات، والحد الأدنى لشراء الشهادة 500 جنيه، بسعر سنوى 22%؜ لأول سنة، و18% للسنة الثانية، و16%؜ للسنة الثالثة، ويصرف العائد شهريا، والشهادة الثانية هي شهادة ثابتة لمدة 3 سنوات بسعر 19% سنويا، ويصرف العائد شهريا.

شهادة «أمان المصريين»، هي شهادة ادخارية لمدة ثلاث سنوات وتجدد تلقائيا لمدتين فقط يقوم بإصدارها البنك مساهمة منه في فكرة دعم مبادرة الشمول المالي وهي عبارة عن شهادة اسمية بالجنيه المصري، وأيضا تشمل وثيقة تأمين على الحياة، إضافة إلى سحب على جوائز قيمة، تصدر الشهادة للأفراد المصريين من سن 18 عاما حتى 59 عاما، لمدة 3 سنوات، بفئة 500 جنيه ومضاعفاتها بحد اقصى 2500 جنيه في جميع البنوك المشاركة، ويصل سعر الفائدة عليها لنحو 13%.

شهادة ادخار البنك الرزاعي

أصدر البنك الزراعي المصري شهادة «الخير الجديدة» بالجنيه المصري لمدة ثلاثة أعوام، بعائد سنوي 19% يصرف شهريًّا، وبعائد سنوي 19.5 % يصرف سنويًّا، وتصدر بفئة 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها، وتتيح الشهادة إمكانية الاقتراض بضمانها.

شهادة ادخار بنك ناصر الاجتماعي

أعلن بنك ناصر الاجتماعي طرح شهادة ادخارية ثلاثية «3 سنوات»، باسم شهادة «حياة كريمة»، بالتنسيق مع مؤسسة «حياة كريمة»، وسعر الفائدة سيكون مساويا للأسعار السائدة في الأسواق، وسيتراوح سعر الفائدة في حدود 17 إلى 18%.

شهادة ادخار بنك QNB الأهلي

أعلن بنك QNB الأهلي، رفع أسعار العائد على شهادات الادخار الثلاثية «أوائل QNB» ذات العائد الثابت ليصل إلى 19% يصرف شهريا، و19.10% يصرف ربع سنويًا، و19.25% يصرف سنويًا، بحد أدنى 500 ألف جنيه مصري لأول إصدار للشهادة.

شهادة ادخار البنك التجاري الدولي CIB

أعلن البنك التجاري الدولي، طرح شهادات ادخارية جديدة مدتها 3 سنوات بعائد 22% يُصرف شهريا، والحد الأدنى لشراء الشهادة يصل إلى 3 ملايين جنيه.

شهادة ادخار بنك القاهرة

طرح بنك القاهرة، شهادتي ادخار جديدتين بعائد يتراوح بين 19% على الشهادة الأولى وبسعر عائد (متدرج) على الشهادة الثانية يبدأ من 22%، لمدة 3 سنوات.

شهادة ادخار بنك الكويت الوطني

قال بنك الكويت الوطني، إنه قام بطرح شهادة ثلاثية بعائد متغير 20% شهريا وعائد 20.25% ربع سنوي، فيما أعلن بنك البركة عن طرح الشهادة الماسية + بعائد شهري ابتداء من 1000 جنهي مصري ولمدة ثلاث سنوات وعائد سنوي متغير لا يقل عن 19% يصرف شهريًا.