إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

أصيب 5 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بمركز طما في سوهاج، إذ تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين، مدير إدارة، يفيد وجود مشاجرة ومصابين دائرة قسم أول سوهاج.

مشاجرة بسبب خلافات الجيرة

على الفور انتقلت وحدة بحث جنائي، بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي، بمديرية أمن سوهاج، لموقع الحادث، وتبين أنّ طرفي المشاجرة هم:

- بدري ع ج ع، 26 عامًا، عامل، مصاب بجرح قطعي بالصدر.

- «عاطف م ا س»، 27 عامًا، سائق، مصاب بجروح قطعية في الرقبة والصدر والساقين.

- «رجب م ا س»، 29 عامًا، سائق.

- «محمود ع ح ا»، 30 عامًا، مصاب بجرح قطعي باليد اليمنى.

- «مصطفى ع ح ا»، 23 عامًا، مصاب بجرح قطعي باليد اليسرى.

- «عارف ح ا»، 67 عامًا، عامل.

ضبط طرفي المشاجرة

وتبين أنّ الطرفين يقيمان بذات الناحية، وتم ضبط المتهمين وبحوزتهم سلاح، وتبادلا الاتهامات فيما بينهم بتعدي كل من الطرفين على الآخر بالضرب، وإحداث الإصابات المنوه عنها، بسبب خلافات الجيرة، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأفاد أحمد منصور المحامي، في حديثه لـ«الوطن»، أنّ عقوبة الضرب قد تصل للسجن 7 سنوات.