«الأرصاد» تحذر من 3 ظواهر جوية في عطلة العيد.. ارتدوا ملابس ثقيلة ليلا

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تقلبات قد تحدث في حالة الطقس خلال يومي الجمعة والسبت في أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك، من خلال نشاط للرياح، وطقس بارد مع الدخول في ساعات الليل، بما يستوجب ارتداء ملابس ثقلية أثناء فترات الليل، كما تغطي الشبورة المائية محافظات الوجه البحري، والسواحل الغربية للبلاد، ومدن القناة، ووسط وجنوب سيناء، ووسط وجنوب القاهرة الكبرى.

تحذيرات لقائدي السيارات

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية قائدي السيارات حال سيرهم عبر الطرق الرئيسية والفرعية بتوخي الحظر أثناء القيادة والتهمل حال الانتشار الكثيف للشبورة المائية، يومي الجمعة والسبت القادمين، علاوة علي ضرورة التوقف حال انعدام الرؤية، وضرورة تشغيل «عواكس»، الشبورة المائية.

درجات الحرارة يومي الجمعة والسبت القادمين

وقد أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال يومي الجمعة، والسبت، القادمين، حيث سجلت درجات الحرارة في محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى، العظمى، 26 حتى 28 درجة مئوية، والصغرى،15 حتى 16 درجة مئوية.

كما تسجل السواحل الشمالية، العظمى 22 درجة مئوية علي مدار اليومين، والصغرى 15حتى 17 درجة مئوية، وجنوب سيناء، سجلت العظمى 30 حتى 31 درجة مئوية، والصغرى 20 حتى 18 درجة مئوية، وفي شمال الصعيد، العظمى، 29 حتى 32 درجة مئوية، والصغرى17 حتى 18 درجة مئوية، وفي جنوب الصعيد، العظمى 36 حتى 37 والصغرى، 21 حتى 22 درجة مئوية.