«الخارجية»: بعثة مصر في وادي حلفا تتواصل مع السلطات السودانية لتسهيل عودة المصريين

ذكرت زارة الخارجية اليوم الجمعة، أنّ مكتب بعثة جمهورية مصر العربية في وادي حلفا، يتواصل مع السلطات السودانية باستمرار، لتسهيل عودة المواطنين المصريين عبر المعابر البرية السودانية دون عوائق.

أرقام الهواتف للتواصل مع أعضاء البعثة المصرية في وادي حلفا

يأتي ذلك في إطار متابعة وزارة الخارجية لأوضاع المصريين في السودان، وبذل الجهود لضمان أقصى درجات السلامة لهم، وأوضحت الوزارة أنّ أرقام الهواتف التي يمكن التواصل من خلالها مع أعضاء بعثة جمهورية مصر العربية في وادي حلفا، هي 0116604033 (00249)- 0118162679 ( 00249).

الخارجية المصرية تتابع أوضاع المصريين في السودان

وتواصل وزارة الخارجية من خلال بعثاتها في الخرطوم وبورسودان ووادي حلفا، بذل الجهود وإجراء الاتصالات اللازمة لمتابعة أوضاع أبناء الجالية المصرية في السودان خلال الأزمة والتعاطى السريع والفعال معها تبعا للمستجدات.