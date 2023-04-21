اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي وولي العهد السعودي لمناقشة قضايا الشرق الأوسط

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اتصالا هاتفيا، اليوم، مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث ناقش الطرفان الوضع في الشرق الأوسط.

بيان الرئاسة الروسية اليوم

وذكر بيان لـ الرئاسة الروسية، اليوم: «جرى تبادل لوجهات النظر حول مختلف جوانب الوضع في الشرق الأوسط في إطار الجهود المبذولة بمشاركة روسيا والسعودية، لحل الأزمات في هذه المنطقة».

وأضاف البيان، أنّه تم النظر أيضا في عدد من القضايا المطروحة على جدول الأعمال الثنائي، مع التركيز على توسيع العلاقات ذات المنفعة المتبادلة في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والطاقة.

وأشار إلى أنّ الطرفين الروسي والسعودي أعربا عن الرضا بمستوى التنسيق في إطار مجموعة أوبك +، لضمان استقرار سوق النفط العالمية.