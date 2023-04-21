«التنمية المحلية» تتابع جهود المحافظات في أول أيام العيد

تابعت وزارة التنمية المحلية أجواء استقبال اليوم الأول لعيد الفطر المبارك بالمحافظات، وجهود المحافظين للعمل على راحة المواطنين وأسرهم وتقديم التسهيلات اللازمة لهم.

وأكدت وزارة التنمية المحلية في بيان لها، مشاركة اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الأهالي احتفالاتهم بعيد الفطر المبارك، حيث قام بتوزيع الورود والحلوى وكعك العيد على المواطنين والأطفال في الشوارع عقب شعائر صلاة العيد بمسجد الرؤوف الرحيم كما استقبل عدد من الأسر وذويهم بمكتبه لتقديم التهنئة بعيد الفطر.

ووسط أجواء تسودها الفرحة والسرور، حرص محافظ المنوفية على تقديم خالص تهانيه القلبية للأهالي والأطفال والتقاط الصور التذكارية معهم بمناسبة عيد الفطر.

توزيع هدايا على المصلين

كما تابعت وزارة التنمية المحلية مشاركه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أهالي المحافظة صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد السيد البدوي بمدينة طنطا وتوزيع هدايا الرئيس على المصلين من الأطفال والكبار.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى مشاركة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ فرحة أهالي المحافظة باستقبال اليوم الأول لعيد الفطر المبارك مقدما التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وقيادات الدولة، والشعب المصري عامة وأهالي محافظة كفر الشيخ خاصة متمنيًا أن يحفظ الله مصر من كل مكروه وسوء وأن يعم الخير والنماء والرخاء على كافة ربوع مصر.

تهنئة الرئيس السيسي

كما شهدت الشوارع المقابلة لديوان عام محافظة كفر الشيخ، ودوران النصر، توزيع إدارة العلاقات العامة بالمحافظة، وعدد من شباب وفتيات المحافظة، الحلوى والورود، إضافة لكروت كتب عليها «تهنئة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة عيد الفطر المبارك، كل عام وأنتم بخير»، على المارة.