ضبط تشكيل عصابي لسرقة إطارات وبطاريات السيارات في القاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الظاهر بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، باكتشافه سرقة السيارة ملكه حال توقفها في دائرة القسم.

وتوصلت الأجهزة الأمنية إلى أنّ وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص «لهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة القاهرة، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطوا، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بأسلوب «المفتاح المصطنع». واتخذت الإجراءات القانونية.