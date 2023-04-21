ضبط تشكيل عصابي لسرقة إطارات وبطاريات السيارات في القاهرة
كتب:
محمد بركات
02:36 م | الجمعة 21 أبريل 2023
صورة أرشيفية
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الظاهر بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، باكتشافه سرقة السيارة ملكه حال توقفها في دائرة القسم.
وتوصلت الأجهزة الأمنية إلى أنّ وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص «لهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة القاهرة، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطوا، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بأسلوب «المفتاح المصطنع». واتخذت الإجراءات القانونية.