أماكن عرض فيلم هارلي بالشرقية.. بطولة محمد رمضان

يحتفل المسلمون بأول أيام عيد الفطر المبارك في المحافظات بطقوس وفعاليات مختلفة، بينها زيارة الحدائق والمتنزهات ودخول السينما لمتابعة الأفلام المطروحة للعرض، لذا يبحث عدد كبير من المواطنين عن أسماء وأماكن عرض الأفلام، بينها أماكن عرض فيلم هارلي في السينما بالشرقية.

أماكن عرض فيلم هارلي في السينما بالشرقية

ويعرض فيلم هارلي في السينما بالشرقية في سينما الشعب بقصر ثقافة الزقازيق بأرخص سعر للتذكرة في مصر، بينما يتم عرضه في سينما المصرية بلازا بسعر 75 جنيها كسعر التذكرة.

وتستعرض «الوطن» أماكن عرض فيلم هارلي في السينما بالشرقية بطولة محمد رمضان، بينها سينما الشعب بقصر ثقافة الزقازيق وسينما المصرية بلازا، وتتفاوت أسعار التذاكر في أماكن عرض فيلم هارلي بالشرقية بين 40 جنيها في سينما الشعب وهي مدعمة من وزارة الثقافة للمواطنين، و70 جنيها في سينما المصرية بلازا.

وتعرض سينما الشعب 8 حفلات في عيد الفطر بالتبادل بين فيلم هارلي وفيلم مغامرات كوكو، وتبدأ مواعيد حفلات فيلم هارلي الساعة 2 ظهرا ثم 6 مساء و10 مساء و12 صباحا.

16 حفلة في السينما بالشرقية

بينما تعرض سينما المصرية بلازا أفلام هارلي وابن الحاج أحمد ومغامرات كوكو ورمسيس باريس وبعد الشر في 16 حفلة يومية بأكثر من صالة عرض على توقيتات مختلفة طوال اليوم خلال إجازة عيد الفطر.