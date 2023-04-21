مصرع ربة منزل وإصابة 9 آخرين في انقلاب ميكروباص بالمنيا

لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب 9 آخرون نتيجة انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي أمام مركز المنيا، بسبب انفصال الإطار الأمامي عن جسم السيارة.

انقلاب ميكروباص بالصحراوي الغربي

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم «2871 ن ج ر» ميكروباص، على الطريق الصحراوي الغربي أمام مركز المنيا.

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية، تبين أن الإطار الأمامي الأيمن انفصل عن جسم السيارة بسبب عطل فني بأجزاء عجلة الدفع الأمامية «الأكس»، ما أدى إلى انقلاب السيارة، وتسبب في مصرع سيدة تدعى مانجة عبدالله، 32 عاما، ربة منزل تقيم في أبوقرقاص، وإصابة 9 آخرين.

نقل المصابين إلى المستشفى العام

وكشفت التحريات أسماء المصابين في الحادث وهم: أحمد فرغلي فوزي 15 عاما، محمد خليفه نافع 26 عاما، وشقيقه أحمد 22 عاما، وشقيقتهما أمنية 20 عاما، حمدي عبد التواب 6 سنوات، وشقيقتيه رهف 3 سنوات، حلا 7 سنوات، عبد التواب محمود 34 عاما، فرغلي فوزي 42 عاما، جميعهم يقيمون في مركز أبوقرقاص.

وتم التحفظ على الجثة بالمشرحة، ونُقل المصابون إلى المستشفى العام لتلقي العلاج، حيث تراوحت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه ارتجاج وكسور، وتحفظت إدارة المرور على السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.