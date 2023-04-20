سعر الذهب اليوم في الصاغة.. استقرار بنهاية التعاملات

شهد سعر الذهب اليوم الخميس 20-4-2023 في الصاغة، في نهاية التعاملات اليوم استقرارا بعد تراجعه منذ قليل بنحو 100 جنيه، حيث إن عيار 21 سجل سعر 2350 جنيهًا، ونرصد في السطور التالية أسعار الذهب.

وسجل الذهب اليوم الخميس 20-4-2023 في الصاغة، خلال نهاية التعاملات استقرارا.

سعر جرام الذهب عيار 24

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً، بـ 2686 جنيهًا، بدون مصنعية للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في نهاية التعاملات بـ 2350 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

وعن سعر جرام الذهب عيار 18 بـ 2014 جنيهًا، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 بـ1567 جنيهًا، وعيار 12 بـ1343 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسعر الجنيه الذهب اليوم في الصاغة، بـ 18.800 جنيه للشراء وهذه الأسعار غير شاملة المصنعية أو الضريبة.

سعر الذهب عالميا

وبالنسبة لسعر الأونصة بـ 2006 دولارًا، أما سعر صرف الدولار مقابل الجنيه 30.95 جنيه.