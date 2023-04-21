ما هو سعر الذهب أول يوم العيد؟.. عيار 21 بـ2350 جنيها

شهد سعر الذهب في الصاغة اليوم الجمعة 21-4-2023، أول أيام العيد، استقرارًا، بعد تراجعه أمس، في نهاية التعاملات بنحو 100 جنيه، ليسجل عيار 21 سعر 2350 جنيهًا، ونرصد في السطور التالية أسعار الذهب بالتفصيل.

وسعر الذهب في الصاغة اليوم الجمعة 21-4-2023، شهد استقرارًا تزامنًا مع أول أيام عيد الفطر المبارك.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً، بـ 2686 جنيهًا، بدون مصنعية للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في بداية التعاملات 2350 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2014 جنيهًا، وعيار 14 بـ1567 جنيهًا، وعيار 12 بـ1343 جنيهًا للشراء دون مصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وعن سعر الجنيه الذهب في الصاغة اليوم، وصل إلى 18.800 جنيه للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب عالميًا

فيما وصل سعر الأونصة إلى 2006 دولارات، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه 30.95 جنيه.