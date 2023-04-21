كوريا الجنوبية تتوقع تنفيذ «بيونج يانج» استفزازات قبل القمة الأمريكية

قال وزير الوحدة الكوري الجنوبي «كوون يونج سيه»، إنه من المحتمل أن تقدم كوريا الشمالية على تنفيذ استفزاز شديد قبل زيارة الرئيس الكوري الجنوبي «يون سوك يول»، إلى الولايات المتحدة.

تكهنات بإطلاق كوريا الشمالية قمر صناعي للتجسس

وذكرت وكالة أنباء «يونهاب»، الكورية الجنوبية أنه ما تزال هناك تكهنات مرتفعة بأن كوريا الشمالية قد تطلق قريبا قمرا صناعيا للتجسس، بعد سلسلة من اختبارات الأسلحة، بما في ذلك إطلاق ما زعمت أنه صاروخ باليستي عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب.

استمرار تهديدات كوريا الشمالية

وأشار«كوون»، إلى أنه مع استمرار التهديدات والاستفزازات النووية، لم تستجب كوريا الشمالية للاتصالات الروتينية بين الكوريتين عبر خط الاتصال بين الحدود والخط الساخن العسكري لمدة أسبوعين.

وقال إنه لا يمكن استبعاد احتمال حدوث استفزاز شديد من قبل كوريا الشمالية قبل قمة كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يقوم «يون»، بزيارة للولايات المتحدة في الفترة من 24 إلى 29 أبريل لعقد قمة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وإحياء الذكرى السبعين للتحالف الثنائي.