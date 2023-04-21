نشاط الوزارات في أول أيام عيد الفطر المبارك.. احتفالات وخدمات للمواطنين

أنشطة متعددة نفذتها وزارات الدولة في أول أيام عيد الفطر المبارك، بين خدمية وأخرى ترفيهية، جاءت جميعها، وفقاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة تيسير كافة الجهود لخدمة المواطنين، خاصة متابعة توافر السلع الغذائية في جميع المحافظات.

بداية نشاط الوزارات في أول أيام عيد الفطر المبارك، وفق ما جاء عبر الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تمثل في إجراء اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اتصالات مع المحافظين لمتابعة الأوضاع في المحافظات، مشدداً خلال الاتصالات على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستقبال العيد في مختلف القطاعات الخدمية والحيوية تيسيرًا على جميع المواطنين.

متابعة منع مخالفات البناء بالمدن الجديدة

تضمنت الأنشطة أيضًا في أول أيام عيد الفطر المبارك، متابعة منع مخالفات البناء بالمدن الجديدة خلال إجازة العيد، وفق توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، إذ أعلن الدكتور عاصم الجزار، تنفيذ حملات بمدن 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة والعاشر من رمضان والشروق، موجهًا برفع حالة التأهب والمتابعة الدقيقة لمخالفات البناء.

جاءت أبرز الأنشطة الخدمية، في إعلان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، فتح المجمعات الاستهلاكية خلال ‏إجازة عيد الفطر المبارك، وفتح 30% من فروع الجملة بالمحافظات لصرف السلع التموينية لمنافذ التوزيع، مشددًا على ضرورة وجود متابعة يومية لتوافر السلع بالأسواق والمجمعات وفتح مقار إدارات البيع جملة وتجزئة خلال إجازة العيد.

توفير 45 مليار جنيه لشراء القمح المحلي

نشاط مالي، نفذته وزارة المالية، وأعلن عنه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حيث تقرر توفير 45 مليار جنيه لشراء القمح المحلي من المزارعين هذا العام، موضحًا أنّ الدولة تتحمل أكثر من 19 مليار جنيه تكلفة إضافية لزيادة سعر الأردب من 865 إلى 1500 جنيه بنسبة 74%.

ضمن الأنشطة التوعوية، التي نفذتها وزارة التضامن الاجتماعي، نفذ صندوق مكافحة الإدمان للتوعية بأضرار تعاطي المخدرات خلال أيام عيد الفطر المبارك، أنشطة توعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، من خلال مبادرة تستهدف تصحيح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات، والرد على الاستفسارات حول طبيعة الإدمان وطرق الوقاية والاكتشاف المبكر للتعاطي وكيفية العلاج مجانًا.

متابعات دقيقة، لانتظام سير الخدمات، أعلنت عنها وزارات مثل وزارة النقل، حيث أعلنت هيئة السكك الحديدية، انتظام جداول تشغيل رحلات قطارات السكك الحديدية البالغة 866 رحلة يوميًا وانتظام مواعيد قيامها، فضلًا عن وجود متابعة دورية ومستمرة لحركة القطارات على جميع الخطوط، كما انتظمت حركة قطارات مترو الأنفاق.

وأكد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، لـ«الوطن»، أنّ حركة مترو الأنفاق على الخطين الأول والثاني انتظمت وفق جدول التشغيل بداية من الساعات الأولى لأول أيام عيد الفطر المبارك، موضحًا أنه لم يتم رصد أي مشكلات من جانب الركاب.

وفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التقى الاتحاد الرياضي للجامعات وفدًا صينيًّا لبحث إمكانية مشاركة مصر بالدورة العالمية للألعاب الجامعية الصيفية «تشينجدو الصين 2023»، لبحث إمكانية مشاركة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات في الدورة العالمية للألعاب الجامعية الصيفية والتسهيلات المقدمة من الجانب الصيني للبعاث المشاركة بالدورة.

نصائح مهمة من الصحة للمواطنين

وعلى المستوى الصحي، قدّمت وزارة الصحة والسكان العديد من النصائح للمواطنين بشأن تناول الأطعمة في أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث أكدت على ضرورة تناول وجبة فطور خفيفة بعد صلاة العيد يمكن أن تحتوي على الجبن والبيض المسلوق، مشددة على ضرورة الابتعاد عن الوجبات الدسمة والسكريات والمقليات، كما حددت فئات يجب عليها تلقي لقاح التهاب الكبد الفيروسي «B»، للوقاية من الإصابة بالعدوى.

تمثلت هذه الفئات في حديثي الولادة والأطفال والمراهقين الذين لم يتم تطعيمهم عند الولادة والمخالطون لأشخاص مصابين بالتهاب الكبد والأطقم الطبية وغيرهم من الأشخاص الذين يلامسون الدماء والمصابون بأمراض الكبد المزمنة، والمصابون بالمرحلة الأخيرة من مرضى الكلى، والمسافرون ممن يخططون للذهاب إلى دولة ذات معدل مرتفع في الإصابة بالتهاب الكبد.

قناة السويس تسجل رقماً قياسياً على صعيد إحصائيات العبور اليومية

وبالنسبة لقناة السويس، قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة القناة السويس، إنّ حركة الملاحة بالقناة سجلت رقماً قياسياً جديداً على صعيد إحصائيات العبور اليومية، في أول أيام عيد الفطر المبارك، مُحققة ثاني أعلى معدل عبور يومي في تاريخ القناة حيث تعبر 95 سفينة من الاتجاهين دون انتظار، بإجمالي حمولات صافية قدرها 5.6 مليون طن.